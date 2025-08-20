ЕВРОПА ПОД ЛУПОМ Све више грађана остаје без потребне лекарске неге, ево ко се највише жали на здравство
Током прошле године 3,6 одсто људи старости 16 година и више у Европској унији којима је био потребан лекарски преглед или лечење изјавило је да нису могли да га добију због финансијских разлога, дугих листа чекања или удаљености од лекара.
Највећи удео људи са незадовољеним медицинским потребама забележен је у Грчкој (21,9 одсто), затим у Финској (12,4 одсто) и Естонији (11,2 одсто), саопштила је Европска канцеларија за статистику – Еуростат.
Насупрот томе, најмањи удео забележен је на Кипру (0,1 одсто), Малти (0,5 одсто) и Чешкој (0,6 одсто).
Људи у ризику од сиромаштва били су више погођени, њих шест одсто је пријавило незадовољене медицинске потребе, у поређењу са 3,2 процента оних који нису у ризику.
Највеćе разлике између две групе примећене су у Грчкој (12,7 процентних поена), Румунији (10,7 процентних поена) и Летонији (9,9 процентних поена).