У ЕВРОПИ УВЕДЕНА НОВА ЕФИКАСНА ТЕРАПИЈА Одобрен лек за постпорођајну депресију

22.09.2025. 12:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: Pixabay.com

Европска комисија је у среду одобрила стављање лека зуранолон за лечење постпорођајне депресије на тржиште.

Одобрење је засновано на позитивној научној процени Европске агенције за лекове (ЕМА).

Предност зуранолона је његова способност да смањи депресивне симптоме повезане са постпорођајном депресијом након две недеље лечења.

Зуранолон је доступан само на рецепт и може имати нежељене ефекте који су наведени на паковању. Не треба га користити током трудноће и не препоручује се за употребу током дојења.

Постпорођајна депресија може бити тешка и дуготрајна, са негативним последицама и по мајку и по дете.

Тренутно не постоје специфични третмани одобрени за ово стање, а стандардни антидепресиви често не делују довољно брзо.

