ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА – Античка палата усред Тимочке крајине
У срцу Тимочке крајине, недалеко од Зајечара, скрива се једно од најзначајнијих археолошких налазишта у Европи – Феликс Ромулијана, царска палата римског императора Галерија.
Иако је под заштитом УНЕСКО-а и уписана на листу светске културне баштине, овај локалитет још увек нема онолико посетилаца колико заслужује, па је идеална прилика да га откријете без гужви.
Галерије, ученик и зет великог цара Диоклецијана, подигао је ову палату крајем III и почетком IV века. Назвао ју је по својој мајци Ромули, желећи да остане вечно уписан у историју и да се баш овде, на брдима изнад Зајечара, уздигне царска резиденција какву су имали највећи императори Рима.
Град од камена и мозаика
Када крочите кроз монументалне зидине Феликс Ромулијане, осећај је као да улазите у други свет. Комплекс се простире на више од 40.000 квадратних метара, са масивним бедемима, кулама и капијама које су штитиле унутрашње палате, храмове и терме.
Највеће благо овог археолошког бисера су мозаици – неки од њих толико добро очувани да и данас приказују фигуре грчких и римских богова, алегоријске мотиве и раскошне геометријске шаре. Стајати пред њима значи стајати пред делом које је стварано пре више од 1700 година, а које и даље зрачи снагом уметности и цивилизације.
Свети простор и царска амбиција
Осим као резиденција, Феликс Ромулијана имала је и сакрални карактер. Овде су Галерије и његова мајка Ромула сахрањени и божански обожени, по римском обичају. На оближњем брду Магура налазе се и остаци њихових маузолеја и меморијалних стубова, одакле се пружа величанствен поглед на Тимочку крајину.
Занимљиво је да је палата била замишљена и као израз Галеријеве амбиције – желео је да докаже да и забачена провинција може бити центар моћи, једнако важан као Рим или Никомедија. Данас, посетиоци могу да осете ту исту грандиозност док шетају између камених зидина и остатака храмова.
Доживљај за сва чула
Феликс Ромулијана није само споменик историје – то је и место где природа и култура иду руку под руку. Окружена питомим брежуљцима, виноградима и воћњацима, пружа јединствену прилику да се споји обилазак са уживањем у локалним специјалитетима.
Након шетње кроз античку палату, посетиоци често одлазе у винарије Тимочке крајине, где се већ вековима производи вино, још од римских времена. Пробајте црвена вина са песковитих обронака, која се одлично слажу са домаћим сиревима, печеним месом и пирошким питама. Ова комбинација историје и гастрономије даје посебан печат посети – као да време стане, а ви уживате у свим чулима.
Феликс Ромулијана се налази на само 12 километара од Зајечара, а до њега води асфалтни пут са јасним ознакама. Улаз је приступачан, а локалитет има и информативне табле које објашњавају историју и значај сваког дела комплекса. Посебно се препоручује да обилазак буде уз водича, јер ће вам њихове приче дочарати детаље које бисте иначе можда превидели.
У Зајечару и околини налазе се бројни смештајни капацитети – од хотела до етно-домаћинстава. Уколико желите целодневни излет, предлажемо да посету Феликс Ромулијани спојите са обиласком планине Ртањ, познате по својој мистериозној пирамидалној форми, или Старе планине, где вас чекају нетакнута природа и планинска села.
Зашто вреди посетити?
Феликс Ромулијана је једно од оних места која вас подсете колико је Србија богата скривеним наслеђем. То није само археолошки локалитет, већ жива веза са прошлошћу – простор на којем су цареви сањали о бесмртности, уметници остављали трагове својих руку, а време се уклесало у камен.
Посетити ово место значи додирнути део светске историје и истовремено открити лепоте Тимочке крајине, регије која тек чека да заблиста на мапи туристичких дестинација.