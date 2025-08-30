moderate rain
20°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОКАЛИЗОВАН ПОЖАР У ЧЕЛАРЕВУ, ватрогасци раде на догашавању; БАЧКОПАЛАНЧАНИ ВИДНО УЗНЕМИРЕНИ (ВИДЕО)

30.08.2025. 22:37 22:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
d

Пожар који је избио данас око 19 часова у Челареву код Бачке Паланке у магацину пуном робе, локализован је, кажу ватрогасци.

Пожар је захватио велики део магацина, а тренутно се ради на догашивању. 

На терену су професионални ватрогасци из Бачке Паланке у Новог Сада, као и локална добровољно-ватрогасна друштва. 

Како преноси "Бачка Паланка дешавања" на свом Инстаграм профилу,  вечерас око 19 часова избио је велики пожар у Челареву код Бачке Паланке, у магацину компаније „Делта аграр“ (раније познатој као „Подунавље економија“) у улици Пролетерска 1а. 

Пожар је захватио део објекта, који се користи као хладњача или магацин, а налази се у непосредној близини фабрике „Карлсберг“. 

Из објекта се дизао густ дим који се ширио изнад насеља, а мештани су били узнемирени због јаког мириса и могућег ширења ватре. 

Узрок пожара за сада није познат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

пожари Србија пожар Подунавље
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај