ЛОКАЛИЗОВАН ПОЖАР У ЧЕЛАРЕВУ, ватрогасци раде на догашавању; БАЧКОПАЛАНЧАНИ ВИДНО УЗНЕМИРЕНИ (ВИДЕО)
Пожар који је избио данас око 19 часова у Челареву код Бачке Паланке у магацину пуном робе, локализован је, кажу ватрогасци.
Пожар је захватио велики део магацина, а тренутно се ради на догашивању.
На терену су професионални ватрогасци из Бачке Паланке у Новог Сада, као и локална добровољно-ватрогасна друштва.
Како преноси "Бачка Паланка дешавања" на свом Инстаграм профилу, вечерас око 19 часова избио је велики пожар у Челареву код Бачке Паланке, у магацину компаније „Делта аграр“ (раније познатој као „Подунавље економија“) у улици Пролетерска 1а.
Пожар је захватио део објекта, који се користи као хладњача или магацин, а налази се у непосредној близини фабрике „Карлсберг“.
Из објекта се дизао густ дим који се ширио изнад насеља, а мештани су били узнемирени због јаког мириса и могућег ширења ватре.
Узрок пожара за сада није познат.