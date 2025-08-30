Трамп изнео ШОКАНТНУ ВЕСТ: састанак Путина и Зеленског МАЛО ВЕРОВАТАН
ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трамп изјавио је да је састанак руског председника Владимира Путина са украјинским колегом Володимиром Зеленским мало вероватан и да би амерички авиони могли бити потребни да би се помогло Европи да оконча рат.
"Трилатерални састанак ће се догодити, билатерални - не знам. Понекад људи нису спремни за то. Користим аналогију. Имате дете и још једно дете је на игралишту. Мрзе се и почињу да се кошкају. Желите да престану, али они настављају. После неког времена желе да престану. Понекад морају мало да се боре пре него што их можете натерати да престану. Али то се дешава већ дуго. Много људи је умрло", рекао је Трамп у интервјуу за амерички лист "Даилy Цаллер".
Он је додао да је спреман да помогне безбедносним гаранцијама, чак и ако то укључује америчку ваздушну подршку, како би се зауставио рат.
"Можда ћемо нешто урадити. Волео бих да видим да се нешто реши. То нису наши војници, али сваке недеље губи се пет до седам хиљада, углавном младих људи. Ако могу то да зауставим и да наши авиони повремено лете, биће углавном европски, али ми бисмо им помогли. Они то, знате, некако требају, и ми бисмо помогли ако можемо да нешто решимо", додао је амерички председник.
Он је оценио да се континуирано учешће САД не поклапа са агендом "Америка на првом месту".
"Трошили смо стотине милијарди долара у том рату. Сада продајемо опрему НАТО-у. Увећао сам њихово финансирање од два до пет посто, нико није мислио да ће то успети. Ми не трошимо свој новац у рату. То је разлика. Ако мислим да се рат не може решити без безбедносних гаранција, нећемо имати копнене трупе, али можемо помоћи Европи", истакао је Трамп.