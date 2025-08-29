(ФОТО) У ЛЕСКОВЦУ ОБОРЕНИ СВИ РЕКОРДИ- НАПРАВЉЕНА НАЈВЕЋА ПЉЕСКАВИЦА НА СВЕТУ Ево колико је била тешка и шта је био највећи изазов мајсторима
На јубиларној 35. Роштиљијади у Лесковцу, направљена је највећа пљескавица на свету.
Није тајна да је југ Србије престоница роштиља и меса са жара, а то су Лесковчани још једном и доказали.
Вест се пренела и светом, јер је направљена пљескавица тешка 90 килограма, за 3,6 килограма тежа него лани!
Након печења била је пречника 217 центиметара, а дебљине 3 центиметра.
Како су мајстори навели, највећи изазов је било њено окретање.
Након печења она је подељена посетиоцима манифестације.