clear sky
20°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) У ЛЕСКОВЦУ ОБОРЕНИ СВИ РЕКОРДИ- НАПРАВЉЕНА НАЈВЕЋА ПЉЕСКАВИЦА НА СВЕТУ Ево колико је била тешка и шта је био највећи изазов мајсторима

29.08.2025. 07:10 07:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Роштиљ
Фото: Screenshot RTS/Ilustracija

На јубиларној 35. Роштиљијади у Лесковцу, направљена је највећа пљескавица на свету.

Није тајна да је југ Србије престоница роштиља и меса са жара, а то су Лесковчани још једном и доказали.

Вест се пренела и светом, јер је направљена пљескавица тешка 90 килограма, за 3,6 килограма тежа него лани! 

pljeskavica
Фото: Screenshot RTS1

Након печења била је пречника 217 центиметара, а дебљине 3 центиметра.

Како су мајстори навели, највећи изазов је било њено окретање.

Након печења она је подељена посетиоцима манифестације.

роштиљ Лесковац пљескавица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај