(ФОТО) МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ ДА НЕВРЕМЕ СТИЖЕ У РЕГИОН Ево када ће олуја и колико дуго ће трајати захлађење

20.08.2025. 18:03 18:12
Пише:
Дневник
oblaci
Фото: Дневник (А. Савановић)

Данас и сутра биће топло, посебно на истоку региона.

Већи део Балкана очекује сунчано време, али већ данас на западу Хрватске могућа је појава предфронталних нестабилности, прогнозира Марко Чубрило, професор географије и метеоролог аматер.

Како наводиу својој прогнози објављеноој на његовом Фејсбук налогу у току ноћи ка петку и у петак стиже јаче погоршање – биће кише, грмљавине, локалних непогода и осетног пада температуре. Ветар ће повремено бити јак, а понегде и олујан северозападни.

прогноза
Фото: ChatGTP/илустрација

У четвртак ће се време разликовати од краја до краја – на истоку региона врло топло са температурама и до +38 степени Целзијусових, док ће на западу бити нестабилно уз пљускове и грмљавину. У петак освежење захвата и југоисточне делове Србије, температуре ће пасти на +17 до +26 степени.

Од суботе до средине наредне седмице очекује се стабилније време, без великих врућина. Ноћи ће бити свеже (од +7 до +17), а дању умерено топло (+22 до +28 степени, на Јадрану до +30 Целзијусових)

Око 27. августа постоји могућност краткотрајног погоршања уз локалне пљускове, док крај месеца доноси отопљење. 

Почетком септембра, око 2. септембра, могући су нови пљускови и захлађење.

Метео прогноза времена Марко Чубрило
