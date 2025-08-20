(ФОТО) МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ ДА НЕВРЕМЕ СТИЖЕ У РЕГИОН Ево када ће олуја и колико дуго ће трајати захлађење
Данас и сутра биће топло, посебно на истоку региона.
Већи део Балкана очекује сунчано време, али већ данас на западу Хрватске могућа је појава предфронталних нестабилности, прогнозира Марко Чубрило, професор географије и метеоролог аматер.
Како наводиу својој прогнози објављеноој на његовом Фејсбук налогу у току ноћи ка петку и у петак стиже јаче погоршање – биће кише, грмљавине, локалних непогода и осетног пада температуре. Ветар ће повремено бити јак, а понегде и олујан северозападни.
У четвртак ће се време разликовати од краја до краја – на истоку региона врло топло са температурама и до +38 степени Целзијусових, док ће на западу бити нестабилно уз пљускове и грмљавину. У петак освежење захвата и југоисточне делове Србије, температуре ће пасти на +17 до +26 степени.
Од суботе до средине наредне седмице очекује се стабилније време, без великих врућина. Ноћи ће бити свеже (од +7 до +17), а дању умерено топло (+22 до +28 степени, на Јадрану до +30 Целзијусових).
Око 27. августа постоји могућност краткотрајног погоршања уз локалне пљускове, док крај месеца доноси отопљење.
Почетком септембра, око 2. септембра, могући су нови пљускови и захлађење.