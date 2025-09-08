ЧЕСТИТКЕ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА!
(ФОТО) "Најлепшу наруквицу сам добила у Народном фронту" МИНИСТАРКА ЂЕДОВИЋ ПОДЕЛИЛА најлепшу фотографију из породилишта уз ЕМОТИВНУ ПОРУКУ
Дубравка Ðедовић Хандановић на свет донела девојчицу.
Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић породила се 5. септембра, а сада се на Инстаграму први пут огласила откако је постала мама.
Наиме, Дубравка Ђедовић Хандановић је објавила фотографију ћерке из породилишта.
"Најлепшу наруквицу на свету сам добила у Народном фронту. Хвала лекарима, бабицама, медицинском особљу у Народном фронту на пажњи, бризи, професионализму и нези коју сте нам пружили и учинили да безбрижно дочекам један од најлепших тренутака у животу! Деца нам се рађала! Број 4186", написала је она у опису објаве, док су се у коментарима низале честитке, а међу првима је коментарисала и супруга голмана Предрага Рајковића, Ана Рајковић, која је оставила срца у розе боји.