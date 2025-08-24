(ФОТО) ОСТАЛИ СУ БЕЗ ОЦА И МАЈКЕ, ЖИВЕ У КУЋИ БЕЗ ВОДЕ И НАДАЈУ СЕ ДА ИХ НЕЋЕ РАЗДВОЈИТИ Брат само тражи посао да издржава две малолетне сестре
ПРИЈЕПОЉЕ: Како живот уме да буде суров још од малих ногу на својим нејаким леђима осетило је троје малишана из породице Бјелаг из пријепољског насеља Виницка.
Пре годину и по дана остали су без оца, а пре десет дана изгубили су и мајку која је им је била све на свету. Најстарији Шућрија Бјелаг, који има 19 година, истакао је да му је најпотребнији посао како би могао да издржава и школује своје две сестре, узраста 13 и 15 година.
– Пре десетак дана остао сам без мајке, а пре годину и по дана и без оца. Сад ми је неопходно да нађем посао да могу да помогнем себи и сестрама. Оне иду у школу, а ја сам пунолетан и желео бих да преузмем одговорност за њих. Не желим да нас раздвоје, желим да останемо на нашем огњишту које су нам родитељи скућили иако услови нису неки. Али, ако ја будем радио полако ћемо то све средити. Воду немамо, од комшије је доносимо у кантама, али ми смо на све то навикли – рекао је Шућрија за РИНУ.
Највећа подршка и ослонац након смрти оба родитеља им је стриц Миралем, али у њихов дом стигла је и помоћ од представника Локалне самоуправе, Центра за социјални рад и добротвора из породице Панић.
– Ево, видите сами у каквој ситуацији се деца налазе. Тешко је много, остали су без оба родитеља, ја се трудим да им помогнем, али није изостала ни помоћ добрих људи. Нико од породице није ишао први да тражи помоћ, људи су сами дошли да обиђу децу. Надлежни су видели у каквим условима живе и надам се да ће изаћи у сусрет, посебно да се најстаријем брату обезбеди посао. То би било олакшање и породици и институцијама – рекао је кроз сузе стриц Миралем.
Добротвори, породица Панић, пореклом из Пријепоља а настањени у Берлину, одмах су реаговали када су чули за трагедију.
– Наша комшиница нам је јавила за овај случај и мој муж и ја смо одмах дошли. Желимо да помогнемо колико можемо, да деца имају стабилно детињство и могућност да се школују –казала је Ковиљка Панић.
Центар за социјални рад ради на поступку стављања две девојчице под старатељство, а како кажу, подршка породици неће изостати. Како кажу, биће укључени све док буде потребно, и кроз новчану, психолошку и сваку другу помоћ коју могу да обезбеде.
Ипак, сви се надају да ће малишани остати заједно под родитељским кровом и да их неће раздвојити. Председник општине Пријепоље Драго Попадић нагласио је такође да је кључно да деца остану заједно и на свом огњишту.
– Најбитније је да брат и сестре остану у свом дому. Већ смо договорили одређене мере и општина ће им помоћи колико год може. Циљ је да породица опстане и да деца имају стабилне услове – изјавио је Попадић.