(ФОТО) ОВА ПРЕЗИМЕНА У СРБИЈИ СУ ИЗВЕДЕНА ОД ЗАНИМАЊА Носи га чак 50.000 становника, а никада нећете погодити које је!

Позната је чињеница да је презиме Јовановић оно које у Србији носи убедљиво највећи број становника - чак 150.000. Након њега следе Николић, Петровић, Ђорђевић, Илић, Павловић, Марковић, Стојановић, Поповић и Живковић. И када погледате листу 10 најпопуларнијих, примећујете да се само једно презиме у себи крије занимање.

У Србији га носи скоро 50.000 становника и јасно је да је у питању је презиме Поповић. Веома је често је у већини крајева бивше Југославије, а највише га има, поред Србије, у Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Може се претпоставити да се предак, по коме је настало презиме, бавио позивом свештеника, односно попа, слично као што је случај и са презименом Протић.

Иначе, једна занимљива чињеница показује да је само мали број Поповића крвно повезано.

Сличан случај у још две земље из окружења

Још један интересантан податак јесте да је и у Македонији и у Бугарској најпопуларније презиме, такође, изведено из истог занимања. Велики број Македонаца презива се Поповски, док код Бугара варијација на презиме гласи Попов.

Када су нађе западне комшије у питању, код Хрвата је најчешће презиме изведено из занимања Ковачевић, док је у Босни и Херцеговини Хоџић. За Црну Гору не постоји податак.

