(ФОТО) ПОЛИЦИЈА СТИГЛА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Група студената блокадера ушла у зграду ДЕКАН АЛАНОВИЋ И ПРОФЕСОРИ И ДАЉЕ УНУТРА
НОВИ САД: Група студената Филозофског факултета у Новом Саду у блокади ушла је вечерас у зграду факултета, коју су јутрос били напустили након што је у зграду ушао декан Миливој Алановић са десетак професора.
Студенти у блокади ушли су на Филозофски преко Правног факултета јер деле зграду, након чега је декан позвао полицију.
Испред зграде Филозофског су тренутно полиција и Жандармерија, као и група грађана која се окупила на позив студента у блокади.
Дошло је до гурања окупљених са припадницима полиције и Жандармерије.
Декан Алановић је и даље у згради факултета са неколико професора.
Он је јутрос са десетак професора ушао на факултет, а студенти у блокади су напустили зграду.
Алановић је у изјави за медије рекао да се јутрос ништа неуобичајено није десило на Филозофском факултету у Новом Саду, већ да је група професора само ушла на своја радна места.
Навео је да су замолили студенте да узму своје личне ствари и да изађу са факултета како би могло да се почне са спремањем факултета.
"Студенти су изашли, није било апсолутно никаквих инцидената", истакао је Алановић.
Додао је да је студентима објаснио да то што су урадили подлеже дисциплинској одговорности и да представља озбиљан прекршај, осносно задржавање у згради факултета ван радног времена.
Навео је да ће остати унутра до даљег, док се ситуација не нормализује.
Филозофски факултет у Новом Саду објавио је раније да ће испитни рок септембар 1, односно надокнада за децембарски испитни рок, бити одржан од 1. до 9. септембра.
Филозофски факултет је први од факултета у Новом Саду ступио у блокаду у децембру прошле године, а Наставно-научно веће је на електронској седници одржаној од 6. до 8. јуна донело одлуку о надокнади наставе у зимском и летњем семестру школске 2024/25. године.