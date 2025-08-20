(ФОТО) ПСИ ЛУТАЛИЦЕ НАПАЛИ СТАДО ОВАЦА И НАПРАВИЛИ ПОКОЉ Љубинко се хвата за главу, део оваца страдао, део побегао
ПРИБОЈ: Језив покољ догодио се у домаћинству Пјановића из Прибоја, где је читаво стадо оваца напала чопор паса луталица. Несрећни домаћин, који од сточарства издржава своју породицу, доживео је трагедију по трећи пут.
- Тешко ми је, не могу да причам више. Душе ме боли. Погледајте ово. Је ли ово пример држави. Ово није први пут него трећи пут. И ово је жалост, баш жалост. Ја од тога живим, ја не радим нигде. Али ово је стварно преко сваке мере - рекао је за РИНУ, очајни домаћин Љубинко док је гледао уништено имање.
Први у помоћ притекао му је рођак који је описао размере ове несреће.
- Јутрос кад је пустио на испашу своје стадо, пси су напали и растргли су му овце. Ево, 18 комада, 15 нема, ово троје смо нашли, али и ово исто као да нема. Баш несрећан случај човеку, велика штета - каже Драган Пјановић.
На терен је изашао и ветеринар који је потврдио да се сточари са подручја Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши годинама боре са истим проблемом.
- Нажалост, страдало је доста оваца, а проблем је што су се многе разбежале и могуће да имају унутрашње повреде које нису одмах видљиве. Најтеже је малим јагањцима јер стрес и повреде за њих могу бити кобни - истакао је ветеринар Небојша Новаковић из Прибоја.
Ветеринари ће у наредних 15 дана пратити стање стада, али страхује се да би број угинулих животиња могао бити још већи. Љубинко остаје сам пред огромном штетом и проблемом који, како каже, постаје његов сурови живот из дана у дан.