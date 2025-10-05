overcast clouds
ДРОГУ КРИО У ТЕГЛИ АЈВАРА Ухапшени мушкарац саслушан у присуству тужиоца

Такозвана косовска полиција је у селу Речане, у општини Сува Река, ухапсила једну мушку особу због сумње да је поседовала опојну супстанцу, пише Репортери, а преноси Косово онлајн.

Како се наводи, надлежна полицијска јединица је током претреса пронашла и запленила 56,52 грама супстанце за коју се сумња да је марихуана, сакривену у стакленој тегли са течношћу налик ајвару.

Од осумњиченог је заплењен и један мобилни телефон.

Након саслушања у присуству тужиоца, осумњичени је задржан у притвору.

