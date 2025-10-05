overcast clouds
ЗАДРЖАВАЊА НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ Аутомобили на овом граничном прелазу чекају сат времена

Фото: Управа царина

Путничка возила очекује једночасовно задржавање на граничном прелазу Батровци на излазу из земље, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретна возила такође чекају на Батровцима на излазу из Србије два сата, колико је и задржавање на граничном прелазу Шид.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП “Путеви Србије”, на наплатним станицама нема задржавања возила.

