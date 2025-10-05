ЗАДРЖАВАЊА НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ Аутомобили на овом граничном прелазу чекају сат времена
05.10.2025. 18:02 18:06
Путничка возила очекује једночасовно задржавање на граничном прелазу Батровци на излазу из земље, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретна возила такође чекају на Батровцима на излазу из Србије два сата, колико је и задржавање на граничном прелазу Шид.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП “Путеви Србије”, на наплатним станицама нема задржавања возила.