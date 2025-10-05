light rain
ОБЈАВЉЕНА НАЈНОВИЈА ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА Ево шта нас очекује у току ноћи у Војводини

05.10.2025. 17:27 17:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је данас да се до краја дана очекује претежно облачно време, као и да се киша очекује увече, док ће у току ноћу у Војводини падавине престати.

На западу и северу до краја дана ће бити местимично са кишом, а на југу се очекују и краткотрајни пљускови уз умерен до појачан северозападни ветар.

Како је раније саопштио РХМЗ, почетком следеће седмице очекује се претежно облачно време, местимично са кишом, која се у среду у првом делу дана очекује још на истоку и југу.

Након тога следи суво и топлије време са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 21 степен Целзијусов. Само ће се у среду на југу и југоистоку задржати хладније са максималним температурама до 12 степени Целзијусових.

Ново наоблачење са кишом, према актуелној прогнози, очекује се 13. октобра.

Вести Друштво
