ОБЈАВЉЕНА НАЈНОВИЈА ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА Ево шта нас очекује у току ноћи у Војводини
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) саопштио је данас да се до краја дана очекује претежно облачно време, као и да се киша очекује увече, док ће у току ноћу у Војводини падавине престати.
На западу и северу до краја дана ће бити местимично са кишом, а на југу се очекују и краткотрајни пљускови уз умерен до појачан северозападни ветар.
Како је раније саопштио РХМЗ, почетком следеће седмице очекује се претежно облачно време, местимично са кишом, која се у среду у првом делу дана очекује још на истоку и југу.
Након тога следи суво и топлије време са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 21 степен Целзијусов. Само ће се у среду на југу и југоистоку задржати хладније са максималним температурама до 12 степени Целзијусових.
Ново наоблачење са кишом, према актуелној прогнози, очекује се 13. октобра.