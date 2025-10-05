СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НЕМАЧКОЈ Аутомобил слетео са ауто-пута, мајка и беба из Босне погинуле на лицу места
На ауто-путу А3 између Велбурга и Парсберга у Немачкој, аутомобил у којем је била породица пореклом из Босне и Херцеговине је слетео са пута услед чега су на лицу места погинуле мајка и беба, док су отац и трогодишње дете хитно превезени у болницу.
- У почетку је ситуација била потпуно нејасна, па је на терет упућен велики број екипа хитних служби - изјавио је Ханс Рејтел, портпарол Црвеног крста у округу Нојмаркт у Немачкој.
Када су лекари стигли на место саобраћајне несреће, аутомобил је био уништен и налазио се у јарку поред пута. У њему је била породица са двоје мале деце, пише GPMaljevac.com.
Случајно се на супротној страни ауто-пута налазила екипа полиције која је одмах притекла у помоћ.
- Заједно с неколико пролазника су покушали да реанимирају повређене - додао је Рејтел.
Упркос напорима лекара, мајка и беба су подлегле повредама.
Како пише Црна Хроника, отац и девојчица (3) су хитно превезени у болницу и налазе се ван животне опасности.