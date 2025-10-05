light rain
СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НЕМАЧКОЈ Аутомобил слетео са ауто-пута, мајка и беба из Босне погинуле на лицу места

05.10.2025. 16:55 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

На ауто-путу А3 између Велбурга и Парсберга у Немачкој, аутомобил у којем је била породица пореклом из Босне и Херцеговине је слетео са пута услед чега су на лицу места погинуле мајка и беба, док су отац и трогодишње дете хитно превезени у болницу.

- У почетку је ситуација била потпуно нејасна, па је на терет упућен велики број екипа хитних служби - изјавио је Ханс Рејтел, портпарол Црвеног крста у округу Нојмаркт у Немачкој.

Када су лекари стигли на место саобраћајне несреће, аутомобил је био уништен и налазио се у јарку поред пута. У њему је била породица са двоје мале деце, пише GPMaljevac.com.

Случајно се на супротној страни ауто-пута налазила екипа полиције која је одмах притекла у помоћ.

- Заједно с неколико пролазника су покушали да реанимирају повређене - додао је Рејтел.

Упркос напорима лекара, мајка и беба су подлегле повредама.

Како пише Црна Хроника, отац и девојчица (3) су хитно превезени у болницу и налазе се ван животне опасности.

саобраћајна несрећа немачка ауто-пут
Вести Хроника
