ЗАТРЕСЛА СЕ СРБИЈА Јак земљотрес погодио овај део Србије, осетио се у многим местима

05.10.2025. 17:13 17:15
Пише:
Дневник
Извор:
Srbija danas
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Дана 5. септембра 2025. године у 14:43 часова по локалном времену, регистрован је земљотрес јачине 4,2 јединице Рихтерове скале у региону Голије, око 20 километара источно од Сјенице.

Према подацима сеизмолошких служби, теоријски интензитет у епицентру процењен је на В–ВИ степени Меркалијеве скале, што значи да земљотреси таквог интензитета могу изазвати мања оштећења на објектима у епицентралној зони.

За сада нема информација о већој материјалној штети, а потрес се, према пријавама грађана, осетило се подрхтавање и у деловима Нове Вароши, Ивањице и Рашке.

Стручњаци напомињу да су земљотреси оваквог интензитета уобичајени за овај регион и да не представљају озбиљну опасност, али могу изазвати узнемиреност становништва и мање штете.

земљотрес западна србија епицентар
