ЗАТРЕСЛА СЕ СРБИЈА Јак земљотрес погодио овај део Србије, осетио се у многим местима
05.10.2025. 17:13 17:15
Дана 5. септембра 2025. године у 14:43 часова по локалном времену, регистрован је земљотрес јачине 4,2 јединице Рихтерове скале у региону Голије, око 20 километара источно од Сјенице.
Према подацима сеизмолошких служби, теоријски интензитет у епицентру процењен је на В–ВИ степени Меркалијеве скале, што значи да земљотреси таквог интензитета могу изазвати мања оштећења на објектима у епицентралној зони.
За сада нема информација о већој материјалној штети, а потрес се, према пријавама грађана, осетило се подрхтавање и у деловима Нове Вароши, Ивањице и Рашке.
Стручњаци напомињу да су земљотреси оваквог интензитета уобичајени за овај регион и да не представљају озбиљну опасност, али могу изазвати узнемиреност становништва и мање штете.