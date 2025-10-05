ДРАМА НА МОНТ ЕВЕРЕСТУ Скоро хиљаду људи заробљено због мећаве, стотине мештана и спасилачких тимова ангажовано на уклањању снега
Скоро 1.000 људи заробљено је у мећави која је блокирала путеве према туристичким камповима на Тибету, на источној страни Монт Евереста, преносе данас кинески државни медији.
Стотине локалних мештана и спасилачких тимова помажу у уклањању снега који блокира приступ подручју, које се налази на надморској висини изнад 4.900 метара, а неки туристи који су били на планини већ су евакуисани у њено подножје, преноси Ројтерс.
Снежне падавине су почеле пре два дана и наставиле су се јуче, према обавештењима на званичним WeChat налозима локалне туристичке компаније округа Тингри, која је саопштила да су продаја карата и улаз у Национални парк Монт Евереста обустављени од јуче.
С друге стране границе, у Непалу су обилне кише изазвале клизишта и бујичне поплаве које су блокирале путеве, однеле мостове и усмртиле најмање 47 људи од петка, 3. октобра, саопштила је полиција.
Још 35 људи је погинуло у клизиштима у пакистанском источном округу Илам, који се граничи са Индијом, а деветоро људи је пријављено као нестало након што их је однела поплавна вода, док су три друге особе погинуле у ударима грома у другим деловима земље.