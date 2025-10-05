ЗЕЛЕНСКИ КРИТИКОВАО ЗАПАДНЕ САВЕЗНИКЕ Путин вам се смеје
КИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да Русија појачава нападе на украјинску гасну и енергетску инфраструктуру пред зиму, док је међународни одговор и даље слаб.
"Нажалост, нема достојне реакције света на све што се дешава, на стално повећање обима и дрскости удара", навео је Зеленски, преноси РБК Украјина.
Како је оценио, руски лидер Владимир Путин "управо зато то и ради".
"Он се једноставно смеје Западу, његовом муку и недостатку снажних акција као одговор. Русија је одбацила све предлоге да се рат заустави или барем да се зауставе удари. Русија отворено покушава да уништи нашу цивилну инфраструктуру. И то управо сада, пре зиме - гасну инфраструктуру, производњу, пренос електричне енергије", објаснио је председник Украјине.
Нагласио је да тренутно нема никакве праве реакције света.
"И даље ћемо се борити да свет не ћути, да Русија осети одговор", додао је.
Зеленски је напоменуо да руске ракете и дронови садрже бројне кључне компоненте стране производње.
"Само једна руска ракета 'кинжал' садржи 96 компоненти стране производње. Многе од њих су заиста кључне компоненте које сама Русија не производи", рекао је он.
Према његовим речима, више од 500 дронова коришћених прошле ноћи укључује више од 100.000 страних компоненти, а међу добављачима ових компоненти су, како је навео, компаније из САД, Кине,Тајвана, Велике Британије, Немачке, Швајцарске, Јапана, Јужне Кореје и Холандије.
Зеленски је напоменуо да је у четвртој години рата великих размера "изненађујуће чути" да неке земље наводно не знају како да зауставе испоруку кључних елемената за руску војну опрему.
Подсетио је да је састанак координатора санкција Групе седам заказан за следећу недељу.
"И сви наши предлози за санкције, за ограничавање шема снабдевања су ту, наши партнери их имају. Материјали су обезбеђени - потребна су решења. Такође припремамо наше нове санкције против оних који сада раде за Русију, за њен рат, и против оних који покушавају да ослабе Украјину у таквом тренутку", закључио је Зеленски.
Русија је током ноћи покренула масовни напад на Украјину, користећи све расположиве врсте оружја. Највише је погођена Лавовска област, а на мети је било и Запорожје.
Масовни напад је изазвао нестанак струје за десетине хиљада људи, а део Черкаске области је такође остао без струје због оштећених далековода.
Током ноћи су извршени и удари на кључне инфраструктурне објекте у Ивано-Франковској области.