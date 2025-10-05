(МАПА) ЖЕСТОКИ НАПАДИ РУСИЈЕ НА УКРАЈИНУ Због напетости на граници Пољска подигла борбене авионе
Русија је и у недељу рано ујутру наставила са ваздушним нападима дроновима и ракетама на западну Украјину, у којима је, како су известиле украјинске власти, погинула једна особа у Запорожју, а Пољска је, због напада на регионе у близини своје земље, мобилисала авионе и копнене системе како би заштитила своје небо.
Према речима Ивана Федорова, гувернера Запорошке области, у овом руском "комбинованом нападу" убијена је једна жена, а девет особа је повређено. На Телеграму је објавио фотографије које вероватно приказују место напада, са делимично уништеном вишеспратницом.
Цела Украјина била је од четири сата ујутро по локалном времену под упозорењем на ваздушни напад, након упозорења украјинског ратног ваздухопловства о руским ракетним и беспилотним нападима. А након што је Русија покренула ваздушне нападе на Украјину, укључујући регионе у близини границе с Пољском, Пољска је мобилисала авионе и копнене системе како би осигурала безбедност свог ваздушног простора.
-Пољски и савезнички авиони делују у нашем ваздушном простору, док су копнени системи противваздушне одбране и радарског извиђања подигнути на највиши степен приправности - саопштило је пољско оперативно заповедништво у објави на мрежи X.
Чланице НАТО-а на источном крилу су у стању високе приправности након што је Пољска у септембру оборила сумњиве руске дронове у свом ваздушном простору, а виђења дронова и ваздушни упади, укључујући оне у Копенхагену и Минхену, довели су до хаоса у европском ваздухопловству. Литвански аеродром у Виљнусу био је затворен неколико сати током ноћи између суботе и недеље након извештаја о могућем низу балона који су се упутили ка аеродрому касно у суботу.
Русија појачава своје нападе како температуре опадају, посебно циљајући украјинске енергетске објекте. Њена војска је ове недеље покренула своју најопсежнију офанзиву на украјинску гасну инфраструктуру, а у суботу су напади прекинули снабдевање струјом за око 50.000 домаћинстава у Черниговској области.