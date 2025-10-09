overcast clouds
15°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ ЈЕДНЕ ШАБАЧКЕ ПРОДАВНИЦЕ ПОКРЕНУО СУЗЕ НА ОЧИ СВИМА Погледајте шта је урадио за једну баку, а онда се јавила млада мајка: Дивна особа!

09.10.2025. 10:53 11:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
baka
Фото: unsplash.com

"Понекад једна слика заиста вреди више од хиљаду речи. Ово је једна од тих."

Овако је недавно на мрежама описан диван гест који се догодио у једној шабачкој радњи и који је одушевио многе након што је прибележен камером.

"Погледајте овај тренутак радник обезбеђења помаже старијој суграђанки при куповини. Без журбе, без нервозе, само са поштовањем и стрпљењем. Помогао јој је да изабере грожђе, спакује у кесу и испратио је до касе.

У мору лоших вести, овакви призори враћају веру у људе. Показују да хероји нису само на филму, већ и у нашим продавницама.

Дела су та која се рачунају, а ово дело је за сваку похвалу!", гласи објава на Инстаграм страници "вестишабац", а који су и поделили дирљиву фотографију на којој се види, у данашње време, несвакидашњи моменат људскости.

Ова фотографија је привукла много коментара, од којих су само неки: "Јаој он је мојој беби нашао цуцлу и онда нас је тражио по маркету да нас пита је л' наша! Дивна особа", "Дејо краљу", "Сви из обезбеђења су дивни људи"...

шабац продавница обезбеђење емотивно
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај