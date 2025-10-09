(ФОТО) РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ ЈЕДНЕ ШАБАЧКЕ ПРОДАВНИЦЕ ПОКРЕНУО СУЗЕ НА ОЧИ СВИМА Погледајте шта је урадио за једну баку, а онда се јавила млада мајка: Дивна особа!
"Понекад једна слика заиста вреди више од хиљаду речи. Ово је једна од тих."
Овако је недавно на мрежама описан диван гест који се догодио у једној шабачкој радњи и који је одушевио многе након што је прибележен камером.
"Погледајте овај тренутак радник обезбеђења помаже старијој суграђанки при куповини. Без журбе, без нервозе, само са поштовањем и стрпљењем. Помогао јој је да изабере грожђе, спакује у кесу и испратио је до касе.
У мору лоших вести, овакви призори враћају веру у људе. Показују да хероји нису само на филму, већ и у нашим продавницама.
Дела су та која се рачунају, а ово дело је за сваку похвалу!", гласи објава на Инстаграм страници "вестишабац", а који су и поделили дирљиву фотографију на којој се види, у данашње време, несвакидашњи моменат људскости.
Ова фотографија је привукла много коментара, од којих су само неки: "Јаој он је мојој беби нашао цуцлу и онда нас је тражио по маркету да нас пита је л' наша! Дивна особа", "Дејо краљу", "Сви из обезбеђења су дивни људи"...