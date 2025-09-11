light rain
(ФОТО) СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА ВОЈНУ ПАРАДУ Ево како изгледају најмодернија возила Војске Србије! ПВО системи, ракете и тенкови на улицама Београда

11.09.2025. 19:18 20:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Војна парада под називом "Снага јединства" биће одржана 20. септембра испред Палате Србије наНовом Београду, поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Овај државни празник обележава се 15. септембра у Републици Србији и Републици Српској, а установљен је 2020. године. 

Датум је изабран симболично: на дан када је 1918. године пробијен Солунски фронт, догађај који је убрзао слом Централних сила у Првом светском рату.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Наоружање и војна техника

На београдским улицама већ су распоређена бројна возила Војске Србије. Међу њима се налазе компоненте кинеског ракетног система земља-ваздух HQ-22, који је део наоружања 250. ракетне бригаде противваздушне одбране и служи за надзор на даљину.

Грађани су могли да виде и оклопни аутомобил БОВ ОТ М-21, који се користи у пешадијским батаљонима бригада Копнене војске и у Војној полицији, као и теренска возила на којима су монтирани дронови и ракете.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

У колони се нашао и ПАСАРС-16, систем земља–ваздух кратког домета који комбинује противавионски топ Бофорс калибра 40 мм и ракете различитих типова – од француског Мистрала 3 до Стреле-2М и Игле. Овај систем распоређен је у батаљонима противваздушне одбране армијских бригада.

На једном од возила приказане су и ракете система С-125 Нева (типови В-600 и В-601). Управо овим ракетама 1999. године оборен је амерички Ф-117 „ноћни јастреб“ код Буђановаца током НАТО бомбардовања.

Организација и саобраћај

Током завршних припрема, извођења параде и повлачења снага, биће обустављен саобраћај на делу Булевара Николе Тесле, у улици Ушће и околним саобраћајницама. У исто време, ваздухоплови Војске Србије надлетаће Београд.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Посетиоцима параде, грађанима Србије и међународној јавности, биће представљени савремени борбени системи којима је Војска Србије опремљена последњих година, средства домаће одбрамбене индустрије, као и увежбаност и оспособљеност припадника Војске. 

 

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Парада треба да покаже спремност и одлучност Војске Србије да штити безбедност грађана и слободу отаџбине.

Telegraf.rs

војна парада Војска Србије
