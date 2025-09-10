overcast clouds
(ФОТО) ТЕШКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕЖАК ПОСАО Припреме 18. класе ватрогасаца - спасилаца, ЕВО КАКО ИЗГЛЕДА ЊИХОВ ТРЕНИНГ

10.09.2025. 14:43 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Министарство унутрашњих послова Србије објавило је данас на свом званичном Инстаграм налогу како изгледа тренинг 18. класе ватгрогасаца- спасилаца.

"18. класа ватрогасаца-спасилаца. Тренирају да уђу тамо где други не могу – у ватру, воду и рушевине.

Обука је тешка, али позив је већи од свега. Животи се спасавају храброшћу", закључили су на крају објаве из Министарства.

 

 

Објављене су и фотографије настале током поменутог тренинга, а на којима се види како вартогасци пролазе тешке вежбе, са још тежом опремом.

ватрогасци ватрогасци спасиоци тренинг припреме
