(ФОТО) ТЕШКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕЖАК ПОСАО Припреме 18. класе ватрогасаца - спасилаца, ЕВО КАКО ИЗГЛЕДА ЊИХОВ ТРЕНИНГ
10.09.2025. 14:43 14:49
Коментари (0)
Министарство унутрашњих послова Србије објавило је данас на свом званичном Инстаграм налогу како изгледа тренинг 18. класе ватгрогасаца- спасилаца.
"18. класа ватрогасаца-спасилаца. Тренирају да уђу тамо где други не могу – у ватру, воду и рушевине.
Обука је тешка, али позив је већи од свега. Животи се спасавају храброшћу", закључили су на крају објаве из Министарства.
Објављене су и фотографије настале током поменутог тренинга, а на којима се види како вартогасци пролазе тешке вежбе, са још тежом опремом.