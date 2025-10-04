overcast clouds
11°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ТРОЈИЦА ПРИПАДНИКА МУП-А КРЕНУЛА НА ХОДОЧАШЋЕ Пешаче више од 720 километара да би помогли “деци лептирима”

04.10.2025. 14:26 14:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ходочашће
Фото: МУП Србије

Тројица припадника Министарства унутрашњих послова кренула су на ходочашће дуго више од 720 километара, објавио је МУП Србије на свом званичном Фејсбук профилу.

Вођени жељом да помогну онима који воде најтишу, али најтежу борбу, на ходочашће су пошли Владимир Пенезић, Страхиња Бјелић и Марко Маринковић.

Њихов циљ је да прикупе помоћ за малишане оболеле од ретке и болне болести, чија је кожа крхка попут лептирових крила.

“Наш пут ће бити дуг и напоран, али права борба је она коју воде ‘деца лептири’ сваког дана. Ми ходамо за њих”, поручују тројица припадника МУП-а.

У објави се додаје да је сваки њихов корак молитва, а свака жуљевита стаза - завет солидарности.

“Будите део овог подвига. Ако Владимир, Страхиња и Марко могу да пређу стотине километара за друге, можемо и ми да пређемо макар корак из свог комфора. Будимо ветар у леђа њиховом ходу”, истиче се у објави МУП-а Србије.

МУП Србије ходочашће деца лептири
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај