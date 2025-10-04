(ФОТО) ТРОЈИЦА ПРИПАДНИКА МУП-А КРЕНУЛА НА ХОДОЧАШЋЕ Пешаче више од 720 километара да би помогли “деци лептирима”
Тројица припадника Министарства унутрашњих послова кренула су на ходочашће дуго више од 720 километара, објавио је МУП Србије на свом званичном Фејсбук профилу.
Вођени жељом да помогну онима који воде најтишу, али најтежу борбу, на ходочашће су пошли Владимир Пенезић, Страхиња Бјелић и Марко Маринковић.
Њихов циљ је да прикупе помоћ за малишане оболеле од ретке и болне болести, чија је кожа крхка попут лептирових крила.
“Наш пут ће бити дуг и напоран, али права борба је она коју воде ‘деца лептири’ сваког дана. Ми ходамо за њих”, поручују тројица припадника МУП-а.
У објави се додаје да је сваки њихов корак молитва, а свака жуљевита стаза - завет солидарности.
“Будите део овог подвига. Ако Владимир, Страхиња и Марко могу да пређу стотине километара за друге, можемо и ми да пређемо макар корак из свог комфора. Будимо ветар у леђа њиховом ходу”, истиче се у објави МУП-а Србије.