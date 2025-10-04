ТРАГИЧАН КРАЈ ВИШЕЧАСОВНЕ ПОТРАГЕ Беживотно тело држављанке Србије извучено из кањона реке Рзав
04.10.2025. 13:54 14:01
Коментари (0)
Тело женске особе која је страдала након што је аутомобил слетео са пута извучено је из кањона реке Рзав, у месту Оплаве код Вишеграда.
Цивилна заштита Републике Српске и полиција из Фоче од девет сати су претраживали овај неприступачан терен на месту где се догодила несрећа на путу Вардиште - Добрун.
Акција је започела након дојаве да је возило слетело са пута, а како незванично сазнаје Klix у возилу се налазила једна женска особа из Србије.
Како је раније јављено, након што је њен аутомобил пробио заштитну ограду на мосту, настрадала је 38-годишња А. П.
На овој деоници је и пре два дана дошло до саобраћајне несреће у којој су две путнице погинуле, када је аутомобил слетео са пута.