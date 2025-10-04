overcast clouds
КРИЗА ДРМА АУТОМОБИЛСКОГ ГИГАНТА Рено разматра смањење броја радних места

04.10.2025. 13:11 13:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
рено
Фото: Pixabay.com

Француска фабрика аутомобила Рено разматра смањење броја радних места које би могло утицати на чак 3.000 позиција широм света, објавио је француски новински портал L’Informe.

Према плану, смањење броја радних места погодило би службе подршке, укључујуц́и људске ресурсе, финансије и маркетинг, за 15 одсто, преноси данас Блумберг.

Рено је данас саопштио да не може да прецизира колики број радника ће остати без посла, јер још није донета никаква одлука.

“С обзиром на неизвесности на аутомобилском тржишту и изузетно конкурентно окружење, потврђујемо да разматрамо начине да поједноставимо, убрзамо извршење и оптимизујемо наше фиксне трошкове”, саопштила је компанија.

