УХАПШЕН МЛАДИЋ ЗА КОГ СЕ СУМЊА ДА ЈЕ У СТАН ДОНЕО ЕКСПЛОЗИВ Беживотно тело пронађено у Косовској улици
04.10.2025. 13:27 13:38
Припадници Министарства унутрашњих послова, по налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду, ухапсили су Ф. В. (26) због постојања основа сумње да је донео експлозив НН лицу чије је беживотно тело пронађено након експлозије која се догодила 1. октобра у стану на трећем спрату у Косовској улици.
Како се наводи у саопштењу ВЈТ у Београду, осумњиченом Ф. В. се на терет ставља кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Такође, њему је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.
Ради се на утврђивању идентитета страдалог лица, као и на утврђивању свих околности критичног догађаја.