УХАПШЕН МЛАДИЋ ЗА КОГ СЕ СУМЊА ДА ЈЕ У СТАН ДОНЕО ЕКСПЛОЗИВ Беживотно тело пронађено у Косовској улици

04.10.2025. 13:27 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Припадници Министарства унутрашњих послова, по налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду, ухапсили су Ф. В. (26) због постојања основа сумње да је донео експлозив НН лицу чије је беживотно тело пронађено након експлозије која се догодила 1. октобра у стану на трећем спрату у Косовској улици.

Како се наводи у саопштењу ВЈТ у Београду, осумњиченом Ф. В. се на терет ставља кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. 

Такође, њему је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.

Ради се на утврђивању идентитета страдалог лица, као и на утврђивању свих околности критичног догађаја.

експлозија у стану хапшење експлозив
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
