04.10.2025.
Нови Сад
СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА МУП-а Пронађено оружје и дрога, 25 особа приведено

04.10.2025. 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник
Фото: Canva/Ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, спровели су 3. и 4. октобра 2025. године опсежну полицијску акцију на територији општине Палилула, у насељима Карабурма и Вишњичка бања.

Током акције извршени су претреси на 32 адресе, при чему је пронађено више комада ватреног оружја, пиротехничка средства и одређена количина различитих опојних дрога.

У службене просторије полиције доведено је укупно 25 лица, која ће, у зависности од консултација са поступајућим јавним тужиоцем, бити процесуирана у складу са законом. Прикупљена су обавештења у вези са догађајем од 30. септембра 2025. године у угоститељском објекту „Лоцал бар“ у Вишњичкој бањи, када је дошло до употребе ватреног оружја. Том приликом пет особа је лакше и теже повређено, од којих је једна накнадно преминула од последица рањавања.

Тројица осумњичених за учешће у овом инциденту претходних дана су лишена слободе, а након саслушања им је на предлог Вишег јавног тужилаштва у Београду одређен притвор.

Telegraf.rs

Извор:
Телеграф.рс/Дневник
Пише:
Дневник
