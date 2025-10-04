СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА МУП-а Пронађено оружје и дрога, 25 особа приведено
Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, спровели су 3. и 4. октобра 2025. године опсежну полицијску акцију на територији општине Палилула, у насељима Карабурма и Вишњичка бања.
Током акције извршени су претреси на 32 адресе, при чему је пронађено више комада ватреног оружја, пиротехничка средства и одређена количина различитих опојних дрога.
У службене просторије полиције доведено је укупно 25 лица, која ће, у зависности од консултација са поступајућим јавним тужиоцем, бити процесуирана у складу са законом. Прикупљена су обавештења у вези са догађајем од 30. септембра 2025. године у угоститељском објекту „Лоцал бар“ у Вишњичкој бањи, када је дошло до употребе ватреног оружја. Том приликом пет особа је лакше и теже повређено, од којих је једна накнадно преминула од последица рањавања.
Тројица осумњичених за учешће у овом инциденту претходних дана су лишена слободе, а након саслушања им је на предлог Вишег јавног тужилаштва у Београду одређен притвор.