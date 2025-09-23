(ФОТО) УЧЕСНИЦИ РАДИОНИЦЕ "НАША ПРИЧА" БИЛИ ДЕО ЖИВОГ ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ Позната ТВ лица и уредници помогли особама са инвалидитетом да постану ГЛАС СВОЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У организацији удружења "Наша срећа", а уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Културном центру Чукарица одржана је друга по реду радионица у оквиру пројекта "Наша прича".
Пројекат има за циљ да оснажи особе са инвалидитетом кроз едукацију о јавном наступу, комуникацији са медијима и употреби дигиталних канала за преношење важних друштвених порука.
Радионицу су водили стручњаци из области медија, новинарства и дигиталне комуникације, међу којима су: директор и главни и одговорни уредник портала Пинк.рс Немања Пајић, водитељка Бојана Ристивојевић, водитељ и уредник ТВ Пинк Бојан Дацовић, као и новинар Јутарњег програма ТВ Пинк Филип Максимовић.
Учесници радионице имали су прилику да, уз стручну подршку медијских професионалаца, реализују своје прве интервјуе, поделе лична искуства и разговарају о изазовима са којима се свакодневно суочавају.
Посебан фокус био је на јачању њихових комуникацијских вештина и самопоуздања у јавном наступу, као и на разумевању начина на које могу активно учествовати у медијском простору.
Теме које су обрађене током радионице укључују:
- основе јавног наступа и формулисање поруке
- припрема за медијске наступе и давање изјава
- коришћење личне приче као оснажујућег наратива
- употреба друштвених мрежа за промоцију друштвено важних порука
Један од најзанимљивијих сегмената радионице био је тренутак када су учесници имала прилику да гледају и буду део живог јутарњег програма.
Новинари и уредници су са њима вежбали конкретне ситуације – од давања изјава до јавног наступа пред камерама. Након тога, заједно су анализирали снимљени материјал, дискутовали о грешкама и могућностима за напредак, све у циљу да се учесници што више ослободе, лакше испричају своје приче и проговоре о проблемима са којима се суочавају.
Главни циљ радионица није био само оснаживање појединаца, већ и стварање простора за бољу медијску видљивост и разумевање проблема са којима се суочавају особе са инвалидитетом. Кроз ове сусрете учесници уче како да користе свој глас као средство промене – не само за себе, већ и за друге који се налазе у сличној ситуацији.
Иако долазимо из различитих средина и суочавамо се са различитим изазовима – сви смо једнаки у праву да будемо видљиви, да се наш глас чује и да доприносимо друштву својим талентима и искуствима.
Следећа радионица у оквиру пројекта "Наша прича" биће одржана 13. октобра, а позив за нове учеснике биће ускоро отворен.