(ФОТО/ВИДЕО) ДЕДА ЗВОНКО, "ТРАВАР СА ВЕЛЕБИТА", ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ПОСТАО ЈЕ ИНФЛУЕНСЕР СА 400.000 ПРАТИЛАЦА Иза профила стоји мрачна тајна, а помаже у препорукама за борбу са раком! Ево шта је права истина
Деда Звонко, важи за "искусног травара с Велебита", а последњих месеци залудео је пратиоце објавама о животу, здрављу и свакодневним проблемима. Овај "травар" даје савете како се решити стреса, дели своје рецепте за косу и кожу, а доста се добро служи и енглеским језиком.
"Нећеш овде наћи филтере, шљокице и 'како до савршеног јутра у 3 корака'. Ово је место за оне којима тело шапуће, срце ћути, а душа све бележи", пише Звонко.
Али, ко добро погледа фотографију травара Звонка приметиће да није прави човек, већ да га је створила вештачка интелигенција.
Његов профил на Фејбуку је од априла скупио готово пет хиљада пратилаца, а на Инстаграму 393 хиљаде, на основу савета којих су људи жељни- здравље, биље и исповести људи који се носе с тешким проблемима.
Међутим, по свему судећи, све рецепте је написао АИ.
"Зашто је ракија добра за косу?", био је почетак објаве на овом профилу, након чега су уследила објашњења да потиче циркулацију темена, смањује перут и масноћу, буди фоликуле које "спавају" и даје коси сјај. "Ракија је добра за све - изнутра, споља и с горње стране главе. Само не пити литру и чекати да коса нарасте изнутра. Утрљај, масирај и захвали баби што је знала више од доктора," саветује особа која стоји иза овог профила.
Када је ChatGPT је упитан о истом питању, дао је индентичан одговор о ракији на коси.
Осим "бенигних" савета, травар Звонко даје препоруке и за борбу с канцером и гинеколошким проблемима, који могу имати последице по организам, ако се не узимају од доктора.
Нажалост, ово није први АИ инфлуенсер на овим просторима, али и широм света. Заједнице на друштвеним мрежама све се више суочавају са лажним профилима.
Како препознати профиле које је урадила вештачка интелигенција?
Алати су све софистициранији, али људи и даље могу препознати да је профил урадила АИ.
Један од њих је свакако фотографија, која увек изгледа савршено, али и неприродно. Делови лица могу бити асиметрични, очи често нису у линији, а сенке нема на одговарајућим местима.
Често ти профили имају савршен правопис или граматику, без личног тона. Битан детаљ је да објаве често не одражавају реалан живот, односно да нема личних детаља о тој "особи".
Профил може бити вештачки ако је за кратко време прикупио велики број пратилаца, као што се и десило са профилом травара Звонка.