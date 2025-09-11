(ФОТО, ВИДЕО) Пљусак опустошио центар града! ПОТОП У ЧАЧКУ, "ПОТОПЉЕНИ" КРАГУЈЕВАЦ И КРАЉЕВО Јак олујни ветар направио додатни ПРОБЛЕМ Ни кишобран није помагао
ЧАЧАК: Обилна киша праћена јаким ветром око 14.30 часова захватила је Чачак.
У кратком временском периоду пала је велика количина кише, па се вода преливала из олука на зградама у центру града.
Услед јаке кише градски трг и шеталиште су брзо остали пусти, а и саобраћај у самом граду се одвија нешто успериније.
Не би била страшна ова киша иако је јака да није ветра. Због њега делује да киша пада буквално са стране па кишобран и не помаже.
Остане сува глава, али је остатак тела мокар, каже Чачанка која се током невремена затекла на градском шеталишту па је заклон потражила у улазу једне зграде.
У Главној улици у Крагујевцу дошло је до изливања шахти. Обилне падавине преоптеретиле су канализациону мрежу, па се вода излива на коловоз и тротоар.
Како се може видети на снимку 192, након јаке кише улице су поплављене и у Краљеву.
Čačak... pic.twitter.com/t0FhlFon1R
— SasaT77 (@sasaT77) September 11, 2025