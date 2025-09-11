overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) Пљусак опустошио центар града! ПОТОП У ЧАЧКУ, "ПОТОПЉЕНИ" КРАГУЈЕВАЦ И КРАЉЕВО Јак олујни ветар направио додатни ПРОБЛЕМ Ни кишобран није помагао

11.09.2025. 16:09 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
киша
Фото: TANJUG/BRANKO LUKIĆ

ЧАЧАК: Обилна киша праћена јаким ветром око 14.30 часова захватила је Чачак.

У кратком временском периоду пала је велика количина кише, па се вода преливала из олука на зградама у центру града.
 

Услед јаке кише градски трг и шеталиште су брзо остали пусти, а и саобраћај у самом граду се одвија нешто успериније.
 

Не би била страшна ова киша иако је јака да није ветра. Због њега делује да киша пада буквално са стране па кишобран и не помаже. 

Остане сува глава, али је остатак тела мокар, каже Чачанка која се током невремена затекла на градском шеталишту па је заклон потражила у улазу једне зграде.

киша
Фото: TANJUG/BRANKO LUKIĆ/bs


 У Главној улици у Крагујевцу дошло је до изливања шахти. Обилне падавине преоптеретиле су канализациону мрежу, па се вода излива на коловоз и тротоар.

 

 Како се може видети на снимку 192, након јаке кише улице су поплављене и у Краљеву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)



 

Метео чачак пљускови пљускови и олујни ветар
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! НЕПОГОДЕ СА ЈАКИМ ВЕТРОМ На снази наранџасти метео аларм, ЕВО ГДЕ ЋЕ БИТИ НЕВРЕМЕ

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! НЕПОГОДЕ СА ЈАКИМ ВЕТРОМ На снази наранџасти метео аларм, ЕВО ГДЕ ЋЕ БИТИ НЕВРЕМЕ

11.09.2025. 10:42 10:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај