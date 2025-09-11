ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! НЕПОГОДЕ СА ЈАКИМ ВЕТРОМ На снази наранџасти метео аларм, ЕВО ГДЕ ЋЕ БИТИ НЕВРЕМЕ
11.09.2025. 10:42 10:48
БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење на пљускове и грмљавину који се данас очекују на подручју Србије, а који ће локално бити праћени градом и јаким или олујним ветром, са већом вероватноћом појаве непогоде у западној, централној и јужној Србији.
За конректне локације издаваће се хитна упозорења један до два сата унапред.
Наранџасти метео аларм, који упозорава да су прогнозиране временске појаве таквог интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње, данас је на снази у Бачкој, Срему, Шумадији, Поморављу, западној Србији, југозападној Србији, југоисточној Србији и у АП Kосово и Метохија.