ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! НЕПОГОДЕ СА ЈАКИМ ВЕТРОМ На снази наранџасти метео аларм, ЕВО ГДЕ ЋЕ БИТИ НЕВРЕМЕ

11.09.2025. 10:42 10:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење на пљускове и грмљавину који се данас очекују на подручју Србије, а који ће локално бити праћени градом и јаким или олујним ветром, са већом вероватноћом појаве непогоде у западној, централној и јужној Србији.

За конректне локације издаваће се хитна упозорења један до два сата унапред.

Наранџасти метео аларм, који упозорава да су прогнозиране временске појаве таквог интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње, данас је на снази у Бачкој, Срему, Шумадији, Поморављу, западној Србији, југозападној Србији, југоисточној Србији и у АП Kосово и Метохија. 

Вести Друштво
