ГРАДИ СЕ РЕПЛИКА ВИЛЕ НАЈПОЗНАТИЈЕГ УЖИЧКОГ УМЕТНИКА Био је сликар врха војске током Првог светског рата и аутор портрета Живојина Мишића! Држава исправља велику неправду
Први академски сликар из Ужица, Михаило Миловановић, оставио је у аманет портрете највећих војсковођа Првог светског рата- Радомира Путника, Живојина Мишића, Степе Степановића, али и краља Петра I Карађорђевића и регента Александра Карађорђевића
Михаило Миловановић рођен је 1879. године у селу у близини Ужица. Одустаје од занатског посла, каменоресца, када одлази у Минхен на Академију лепих уметности. Остаће упамћен као ратни сликар од Првог балканског дo краја Првог светског рата.
Шест година провео је на фронтовима, што као добровољац, што радећи портрете српске војске и војсковођа, који ће постати познати у народу и незаборављени и више од века.
Поље његовог интересовања било је и вајарство. Израдио је споменике архимандриту рачанског манастира и кнезу Соколске нахије Хаџи Мелентију у манастиру Рача, команданту Златиборског комитског одреда мајору Кости Тодоровићу у Сребреници (који су порушиле усташе током Другом светском рату) и споменик на Крфу погинулим војницима Дринске дивизије.
Миловановићева изложба у павиљону "Цвијете Зузорић" 1938. године позната је као једна од најпосећенијих у то време, али и до данашњег дана, на коју су дошли и тадашњи министар одбране и врх војске, писала је тада Политика. Народ се гурао да уђе, а у самом павиљону није имала игла где да падне.
Међутим, само годину касније, после априлског слома Миловановић се вратио у Ужице. Познавао је немачког команданта Ужица пуковника Штокхаузена, са чијим је оцем студирао у Минхену, и успео је да ослободи неколико талаца.
Због ове везе у време „Ужичке републике“ сликар је ухапшен под оптужбом да је радио за Абвер и енглеску обавештајну службу.
Комунисти су га стрељали у његовом родном граду, 28. новембра 1941. године, а 2007. године одлуком Окружног суда у Ужицу, Миловановић је рехабилитован.
Носилац је Албанске споменице, Ордена светог Саве и Ордена Југословенске круне III степена.
Радови кренули пре месец дана, крај наредне године
У септембру се кренуло са изградњом реплике његове виле у Ужицу, која је урађена пре 95 година. Радови се изводе у оквиру пројекта "Ужице- престоница културе Србије". Обнову финансира Министарство културе, заједно са Градом Ужице.
Након завршетка радова, који се очекују средином следеће године, вила ће бити стављена на располагање уметницима ужичког краја.
До сада је урађена водоводна мрежа, у току је пројектовање трафостанице и према плановима сви грађевински радови биће завршени до зиме. Пројекат је вредан нешто више од 34 милиона динара.