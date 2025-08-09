У ГУЧИ, УЗ РЕКОРДЕ, ЗАПОЧЕО 64. САБОР Трубе, песма и море људи НАЈВЕЋА КАФАНА У СРБИЈИ ОТВОРИЛА ЈЕ СВОЈА ВРАТА

Под светлима рефлектора, звуком труба који одзвања на сваком кораку и невероватном еуфоријом која је преплавила сваку улицу - почео је 64. Драгачевски сабор трубача у Гучи!

У организацији Општине Лучани, Културног центра Гуча, Туристичке организације Драгачево и SKYMUSIC-a, овај вишедеценијски симбол српске традиције отворен је у маниру највећих светских фестивала, а овогодишња Гуча већ сада руши све рекорде посећености.



Непрегледне колоне аутомобила од раних јутарњих сати сливале су се ка овој варошици. Свака кафана, свака башта, сваки ћошак претворен је у сцену - трубачи свирају, људи певају и играју без предаха. Угоститељски објекти су крцати, а атмосфера кључала од зоре до дубоко у ноћ.

А онда - НАЈВЕЋА КАФАНА У СРБИЈИ отворила је своја врата! Стадион у Гучи синоћ је био центар доброг провода, музике и најватреније енергије. Спектакуларним наступом сестре Гобовић запалиле су атмосферу и свечано отвориле главни вечерњи програм. Након њих, немачки састав Гуча Meets Wacken направио је потпуни хаос - публика у екстази скакала је у ритму и светских и домаћих хитова, а када су засвирали "Ђурђевдан" и обратили се на српском речима: "Прича ли неко овде српски?" - уследио је ерупцијски аплауз.

За грандиозну завршницу првог дана побринуо се чувени мајстор трубе Дејан Лазаревић, чији је концерт био права трубачка ода, уз посебног госта, мексичког виртуоза Chemina Santillanesa, који је моментално освојио срца" публике и постао главна звезда Гуче. Лазаревић и Santillanes заједно су засвирали "Нишку бању", "Тамо далеко”, али и чувени хит групе ABBA "Gimme!, Gimme!, Gimme!".

Паралелно, на бини испред Културног центра, публика је од поподнева уживала у богатом културно-уметничком програму - такмичењу здравичара, концерту КУД-а "Драгачевски Абрашевић", док је наступ Бојане Николић, вокалне уметнице специјализоване за традиционално певање Балкана, очарао све присутне и пренео их у само срце традиције.



Гуча је опет показала зашто је симбол музике, весеља и незаборавног провода - а ово је тек почетак!

Вечерас, публику очекује потпуни хаос и највећа трубачка журка на Балкану! На главну бину стиже Coby – специјални концерт и промоција албума "Дар и клетва", уз продукцију и енергију каква се у Гучи још није видела. Такође, концерт домаћина овогодишњег Сабора - легендарног мајстора трубе Бобана Марковића и наступ Оркестра мајстора трубе Бојана Ристића, под вођством Богдана Ристића, уз госте изненађења. Вече ће отворити концерт прошлогодишњих победника, симболично назван "Победили су - заслужили су".

Улаз на стадион је БЕСПЛАТАН.

(Телеграф Бизнис)