Радосав из Бањалуке и Марко из Бољевца НАЈБОЉИ ЗДРАВИЧАРИ Специјалну награду понела ХЕЛЕНА С УБА Одржано и такмичење за НАЈБОЉУ НАРОДНУ НОШЊУ Прелепе слике стижу из Гуче!
ЛУЧАНИ/ГУЧА: На позорници Културног центра у Гучи данас је одржано такмичење здравичара као и надметање за најлепшу народну ношњу.
По одлуци жирија, најбољи млади здравичар је Марко Младеновић из Бољевца.
За најбољег здравичара у категорији традиционалне здравице проглашен је Радосав Бањанин из Бањалуке, док је специјалну награду у надметању здравичара однела Хелена Ђорђевић са Уба.
У избору за најлепшу народну ношњу, победили су Жељко Радосављевић из Малог Извора у мушкој конкуренцији и Ангелина Рајић у категорији најлепше женске народне ношње.
За награду најбољег здравичара у три категорије, млади здравичари, традиционална здравица и здравица Гучи и Сабору, надметало се 18 здравичара.
У избору најлепше народне ношње појавило се такође 18 такмичара.
Стручни жири су чинили Снежана Ашанин, етнолог, Данијела Ђукановић, етнолог, Вук Пантовић, здравичар и Жељко Утвар, ахитекта и колекционар народних ношњи.