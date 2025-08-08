clear sky
Радосав из Бањалуке и Марко из Бољевца НАЈБОЉИ ЗДРАВИЧАРИ Специјалну награду понела ХЕЛЕНА С УБА Одржано и такмичење за НАЈБОЉУ НАРОДНУ НОШЊУ Прелепе слике стижу из Гуче!

08.08.2025. 21:54 22:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
лето
Фото: Ilustracija/Tanjug (Branko Lukić)

ЛУЧАНИ/ГУЧА: На позорници Културног центра у Гучи данас је одржано такмичење здравичара као и надметање за најлепшу народну ношњу.

По одлуци жирија, најбољи млади здравичар је Марко Младеновић из Бољевца.
За најбољег здравичара у категорији традиционалне здравице проглашен је Радосав Бањанин из Бањалуке, док је специјалну награду у надметању здравичара однела Хелена Ђорђевић са Уба.
 

У избору за најлепшу народну ношњу, победили су Жељко Радосављевић из Малог Извора у мушкој конкуренцији и Ангелина Рајић у категорији најлепше женске народне ношње.

лето
Фото: Tanjug (Branko Lukić)


 

За награду најбољег здравичара у три категорије, млади здравичари, традиционална здравица и здравица Гучи и Сабору, надметало се 18 здравичара.

лето
Фото: Tanjug (Branko Lukić)


У избору најлепше народне ношње појавило се такође 18 такмичара.
 

Стручни жири су чинили Снежана Ашанин, етнолог, Данијела Ђукановић, етнолог, Вук Пантовић, здравичар и Жељко Утвар, ахитекта и колекционар народних ношњи.
 

Гуча сабор у Гучи народне ношње
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
