Хемофарм најављује други ESG фестивал у октобру
Компанија Хемофарм, део СТАДА групе, и ове године потврђује своју посвећеност одрживом развоју и ESG (Environmental, Social, Governance) принципима организацијом другог по реду ESG фестивала, који ће се одржати у октобру.
Након изузетног успеха прошлогодишњег инаугуралног фестивала, Хемофарм је ове године награђен престижним признањем – ESG лидер за иновативан допринос подизању свести о значају одрживости у широј заједници.
Санда Савић, сениор директорка корпоративних послова и комуникација Хемофарма, истакла је да је „прошлогодишњи ESG фестивал постао права прекретница, не само за Хемофарм, већ и шире”.
„Показали смо да је могуће направити конкретан искорак ка одрживијем пословању и подстаћи друге да следе наш пример. ESG лидер награда није само признање за оно што смо постигли, већ и обавеза да наставимо да будемо катализатор позитивних промена. Ове године, кроз наш други фестивал, желимо да покажемо нове идеје, али и конкретна решења која стварају видљиве резултате – како за нашу планету, тако и за друштво”, оценила је Савић.
Прошлогодишњи фестивал окупио је стручњаке из више од 65 компанија, организација цивилног друштва и институција, нудећи низ предавања, радионица и практичних савета за имплементацију ESG принципа – од смањења еколошког отиска до унапређења друштвеног доприноса. Поред тога, током фестивала је организован и сајам стартапова, где су учесници могли да се упознају са идејама које млади предузетници у Србији развијају.
Овогодишњи догађај обећава још богатији садржај и још јачу подршку сарадњи, едукацији и инспирацији ка одрживој будућности.
Душан Стојаковић, сениор менаџер за ESG у Хемофарму, наглашава важност континуитета ових иницијатива:
„Наш први ESG фестивал показао је да је кључ у деловању, не само у идејама. Остати друштвено и еколошки одговоран није само опција – то је императив за све нас. Други фестивал биће платформа за још конкретнију акцију, али и заједничку визију – јер једино заједничким снагама можемо изградити одрживу будућност."
Овогодишњи ESG фестивал биће прилика за размену идеја, инспирацију и учење, са фокусом на конкретне кораке које компаније, заједнице и појединци могу предузети како би смањили свој негативан утицај на животну средину и унапредили друштво. Хемофарм, као признати лидер у овој области, поново отвара врата свима који желе да буду део позитивних промена.