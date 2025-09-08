overcast clouds
ХЕРОЈИ У АКЦИЈИ Више од 300 младих показало како спасавају животе на такмичењу Црвеног крста

08.09.2025. 11:23 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/Радивој Хаџић

БЕОГРАД: Црвени крст Србије организовао је протеклог викенда међурегионална такмичења у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, стања и обољења у Ваљеву и Алексинцу, а вештине прве помоћи и симулације повреда представило је више од 300 такмичара, саопштено је данас из те организације.

Такмичења су одржана у суботу, 6. септембра, а учесници су били организовани у 59 екипа у оквиру четири такмичарске категорије.

Надметали су се победнички тимови са општинских и градских такмичења из 24 Организације Црвеног крста из централног дела Србије. 

Тимске вештине у спасавању живота приказали су на симулираним ситуацијама незгода у саобраћају, а поред тога такмичари су имали индивидуалне пракичне задатке, као што су мере оживљавања и тест знања.

Најбоље пласиране екипе на такмичењу у Алексинцу у категорији Омладине су на првом месту Црвени крст Ниш, друго место је освојио Црвени крст Врање, док је треће место припало Црвеном крсту Kуршумлија.

У категорији Подмлатка на првом месту је Црвени крст Врање, друго је заузео Црвени крст Ниш, а треће Црвени крст Мерошина.

У реалистичком приказу повреда, стања и обољења, првопласирана је екипа Црвеног крста Ниш, на другом месту је Црвени крст Бољевац, а треће место заузео је Црвени крст Дољевац.

На такмичењу у Ваљеву, у категорији омладине прво место је освојио Црвени крст Ужице, друго место Црвени крст Kрагујевац, а треће место заузео је Црвени крст Kраљево, док су у категорији Подмлатка првопласирани волонтери Црвеног крста Ужице, на другом месту је Црвени крст Kрагујевац, а треће место је освојио Црвени крст Мионица.

У реалистичком приказу повреда, стања и обољења, првопласирана је екипа Црвеног крста Ужице, на другом месту је Црвени крст Kрагујевац, а треће место заузео је Црвени крст Kраљево.

Најмлађи волонтери, екипе Петлића, којих је било чак девет, наступали су ревијално и уверили присутне да се од најмањих ногу могу савладати ове животно важне вештине.

Најуспешније екипе са међурегионалних такмичења оствариле су право учешћа на државном такмичењу, које ће се одржати у 26. и 27. септембра у Београду.

Тема државног такмичења биће посвећена значају првој помоћи у оквиру безбедности саобраћаја, наводи се у саопштењу.
 

Вести Друштво
