ХЕРОЈИ У АКЦИЈИ Више од 300 младих показало како спасавају животе на такмичењу Црвеног крста
БЕОГРАД: Црвени крст Србије организовао је протеклог викенда међурегионална такмичења у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, стања и обољења у Ваљеву и Алексинцу, а вештине прве помоћи и симулације повреда представило је више од 300 такмичара, саопштено је данас из те организације.
Такмичења су одржана у суботу, 6. септембра, а учесници су били организовани у 59 екипа у оквиру четири такмичарске категорије.
Надметали су се победнички тимови са општинских и градских такмичења из 24 Организације Црвеног крста из централног дела Србије.
Тимске вештине у спасавању живота приказали су на симулираним ситуацијама незгода у саобраћају, а поред тога такмичари су имали индивидуалне пракичне задатке, као што су мере оживљавања и тест знања.
Најбоље пласиране екипе на такмичењу у Алексинцу у категорији Омладине су на првом месту Црвени крст Ниш, друго место је освојио Црвени крст Врање, док је треће место припало Црвеном крсту Kуршумлија.
У категорији Подмлатка на првом месту је Црвени крст Врање, друго је заузео Црвени крст Ниш, а треће Црвени крст Мерошина.
У реалистичком приказу повреда, стања и обољења, првопласирана је екипа Црвеног крста Ниш, на другом месту је Црвени крст Бољевац, а треће место заузео је Црвени крст Дољевац.
На такмичењу у Ваљеву, у категорији омладине прво место је освојио Црвени крст Ужице, друго место Црвени крст Kрагујевац, а треће место заузео је Црвени крст Kраљево, док су у категорији Подмлатка првопласирани волонтери Црвеног крста Ужице, на другом месту је Црвени крст Kрагујевац, а треће место је освојио Црвени крст Мионица.
У реалистичком приказу повреда, стања и обољења, првопласирана је екипа Црвеног крста Ужице, на другом месту је Црвени крст Kрагујевац, а треће место заузео је Црвени крст Kраљево.
Најмлађи волонтери, екипе Петлића, којих је било чак девет, наступали су ревијално и уверили присутне да се од најмањих ногу могу савладати ове животно важне вештине.
Најуспешније екипе са међурегионалних такмичења оствариле су право учешћа на државном такмичењу, које ће се одржати у 26. и 27. септембра у Београду.
Тема државног такмичења биће посвећена значају првој помоћи у оквиру безбедности саобраћаја, наводи се у саопштењу.