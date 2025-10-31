ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ ОМИЉЕНОГ СЛАТКИША Са полица склоњене три чоколаде САДРЖИ ФАТАЛНЕ АЛЕРГЕНЕ
Три омиљене Милка чоколаде повучене су са полица продавница Home Bargains због страха да могу изазвати фаталну алергијску реакцију након што се открило да су погрешно означене.
Ова дисконтна продавница, у власништву TJ Morris, хитно повлачи чоколаде Milka Hazelnut, Milka Whole Nut и Milka Oreo Brownie јер алергени нису наведени на етикети на енглеском језику.
Према подацима Агенције за безбедност хране (ФСА), то значи да производ представља „могући здравствени ризик“ за свакога ко је алергичан или има нетолеранцију на млеко, лешнике, соју и/или алергију или нетолеранцију на пшеницу или глутен.
Повлачење се односи на:
-
90г чоколаду Milka Hazelnut,
-
95г чоколаду Milka Whole Nut,
-
100г чоколаду Milka Oreo Brownie.
Сматра се да су погођени сви рокови употребе.
Алергије на орашасте плодове могу бити фаталне, изазивајући анафилаксију - стање у којем имунолошки систем грешком претерано реагује и ослобађа велики број хемикалија које доводе тело у шок, заустављајући дисање пацијента.
Поред брзог затајења органа, ово може ограничити доток кисеоника у мозак, што може довести до оштећења мозга па чак и смрти.
Купци који су купили ове култне чоколаде у било којој Хоме Баргаинс продавници, а имају алергију или нетолеранцију на наведене састојке, не би требало да их конзумирају. Компанија је такође издала обавештење на продајном месту, објашњавајући разлог повлачења производа.