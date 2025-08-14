ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ ОВАЈ ПРОИЗВОД СА ТРЖИШТА Пепко упозорава НЕ ЧЕКАЈТЕ, ВРАТИТЕ ГА ОДМАХ
14.08.2025. 09:14 09:23
Коментари (0)
Продавница Пепко је из своје понуде повукла један производ.
Ради се о бомбер јакни за бебе дечаке ПЛУ 614536. Хитно се повлачи са тржишта, а можете да га вратите и без фискалног рачуна.
- Овај производ није у складу са захтевима Европског стандарда ЕН 17394-3:2021. Због могућности одвајања ситних делова, производ представља опасност од гушења. Молимо вас да вратите овај производ у најближу ПЕПКО продавницу. Трошак куповине производа ће вам бити враћен. Фискални рачун није обавезан - објавио је Пепко.