ХОД ХУМАНОСТИ ЗА ДЕЦУ ЛЕПТИРЕ Тројица полицајаца на путу ка Хиландару пролазе кроз Северну Македонију
ПРИБОЈ/ПРИЈЕПОЉЕ/НОВА ВАРОШ/БЕОГРАД: Након више од десет дана пешачења, тројица припадника Министарства унутрашњих послова Србије: Владимир Пенезић, Страхиња Бјелић и Марко Маринковић напустили су територију Србије и тренутно пролазе кроз Северну Македонију, настављајући свој дуг и племенит пут ка манастиру Хиландар на Светој Гори.
Њихов пут није обичан. Они не путују због себе, већ су сваки корак посветили деци лептирима - малишанима оболелим од ретке и тешке болести због које је свака додир и покрет бол. Циљ њиховог ходочашћа је да подигну свест о проблемима с којима се суочавају ова деца и да позову људе да им помогну.
– Ако они могу да пређу државе, можемо и ми да пређемо сопствену границу комфора – поручују храбри полицајци који сваким даном прелазе десетине километара, вођени идејом да хуманост нема границе.
Сви који желе да подрже њихов ход могу то учинити уплатом на жиро рачун намењен деци лептирима или слањем СМС поруке са бројем 1 на 3808. Више информација о акцији доступно је на Инстаграм профилу „Пешке до Хиландара“.
Њихова порука одзвања снагом доброте и емпатије: границе се не прелазе само ногама – него срцем.