ЈУХАС У БРИСЕЛУ О РАЗВОЈНИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА ВОЈВОДИНЕ Покрајина је житница Србије, у последњој деценији трансформисали смо се у динамичан регион

Дневник
Дневник
Фото: Ленка Кнежевић

БРИСЕЛ:Председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас посетио је данас Регионално представништво АП Војводине у Бриселу и учествовао на панел-дискусији под називом „Улагање у будућност: Паметна, зелена и одржива урбана трансформација“, која је одржана у Мисији Републике Србије при Европској унији, у оквиру манифестације Европска недеља регија и градова.

Обраћајући се учесницима, председник Јухас је представио АП Војводину као регион који успешно повезује традицију и иновације, истичући њене развојне потенцијале.

„Војводина је историјски позната као житница Србије и регион разноврсних култура. Наша богата пољопривредна традиција остаје темељ економије, али смо у последњој деценији успели да се трансформишемо у динамичан регион где се традиција природно преплиће са савременим иновацијама“, рекао је Јухас и посебно нагласио значај ИТ сектора и сарадње са академским институцијама. 

Фото: Ленка Кнежевић

„Један од кључних покретача развоја Војводине је брзо растући ИТ сектор, који се ослања на снажну сарадњу са Универзитетом у Новом Саду. Овај спој знања, иновација и предузетништва омогућио је настанак динамичне технолошке заједнице која покреће паметну и одрживу трансформацију целог региона“, истакао је Јухас. 

Панел-дискусија је организована од стране Регионалног представништва АП Војводине у Бриселу, у сарадњи са партнерским институцијама: представништвима Републике Српске, Источне Македоније и Тракије, Каналских острва из Велике Британије и Регионалном развојном агенцијом града Букурешта.

Скуп је окупио амбасадоре и посланике Европског парламента, представнике регионалних и локалних власти и експерте из области урбаног развоја и климатске политике, који су разматрали моделе улагања у паметне, зелене и отпорне градове.

У име организатора присутне је поздравио Никола Вучуревић, шеф Регионалног представништва АП Војводине у Бриселу, као и амбасадор Републике Србије у Белгији Александар Тасић.

Дневник
Дневник
