НАКОН СУДАРА ВОЗОВА ПРИВЕДЕН МАШИНОВОЂА Више од 100 повређених у јучерашњој несрећи
БРАТИСЛАВА: Полиција је у словачком граду Рожњави привела једног од машиновођа који су учествовали у судару два воза у близини села Јаблонов на Турњи у Kошичком крају, саопштили су званичници полиције.
Према саопштењу, машиновођа је смештен у притворску ћелију, док се против њега спроводе процедуралне радње у оквиру истраге, пренео је Таср.
Други машиновођа је хеликоптером пребачен у болницу са тешким повредама након што су га спасиоци извукли из оштећене локомотиве.
Полиција је покренула кривичну истрагу због угрожавања јавне безбедности у вези са несрећом.
"Наставља се истрага и о даљем развоју догађаја јавност ће бити обавештена", навела је полиција.
На месту несреће су током целе ноћи радили истражни тимови - криминолози, форензичари, водичи полицијских паса, железнички полицајци и запослени оператера железнице, који су помагали у документовању догађаја.
Полиција је саопштила да је обезбеђивала место несреће како би спречила приступ неовлашћених лица и осигурала да се личне ствари путника врате власницима.
Kако је јуче објављено, најмање 100 људи повређено је у судару два воза у Словачкој, а према досадашњим сазнањима, нико није погинуо, пренео је словачки портал ТА3.
Несрећа се догодила јуче око 10 часова када су се два експресна воза сударила на месту где се две пруге укрштају.