ИМА ВОДУ КОЈА ЛЕЧИ, ПАРК КОЈИ ИНСПИРИШЕ И ИСТОРИЈУ КОЈА ФАСЦИНИРА Ова бања у Србији је скривени рај – ево зашто је посебна!
Ова бања важи за једну од најлепших у Србији.
Поред лековите воде и третмана, позната је и по бројним локалитетима и велелепном парку са богатом историјом.
Уколико одлучите да посетите Буковичку бању, готово је немогуће да пропустите парк који је идеалан за одмор, опуштање и подсећање на нашу историју.
Парк Буковичке бање је један од најлепших у земљи
Буковичка бања има један од најлепших паркова у Србији који датира још из 1849. године. Одликује га нестварна природа, леје цвећа, дрвореди, као и велики број скулптура – углавном бисте српских владара.
Парк се простире на површини од преко 22 хектара, а датира још из 1849. године када су обележене прве стазе, засађено дрвеће, уређен извор и купатило Талпара. Након само пар година, парк је потпуно уређен – стазе, дрвореди и цветњаци, као и купатило Ђулара оплеменили су један од најлепших паркова у Србији.
За време владавине кнеза Михаила Обреновића Буковичка бања је постала једно од најбоље уређених балнеотуристичких насеља.
Током 1933/34. године Старо здање, Ново здање и парк су преуређени, а проналазак термалног извора 1935. године довео је до изградње модерног топлог купатила, отвореног базена са минералном водом, хотела Шумадија и рекаптажу извора Ђулара и Талпара.
Старо здање
У парку Буковичке бање налази се и Старо здање, велелепни пример архитектуре српског романтизма. Почео је да га гради кнез Михаило Обреновић још давне 1865. године као летњу резиденцију династије и скупштински дом.
Од 1966. године парк под Букуљом постаје амбијент највеће збирке скулптура у слободном простору и може се поредити са неколико чувених светских паркова скулптуре, у Сполету, Отерлоу у Холандији или Хјустону и Форверту у Тексасу.
Бања је позната и по изузетно лековитој води
Буковичка бања је позната по лековитој минералној води која се користи лечење у Специјалној болници за рехабилитацију "Буковичка бања" заједно са глином која има бројна благотворна дејства по здравље. Минерална вода из Буковичке бање сврстана је у ред најпознатијих европских и светских алкално-угљено киселих вода које имају благотворно дејство на организам.
Пијење лековите воде из бање користи се код:
- обољења и стања хепатобилијарног тракта
- гастроинтестиналног тракта
- диабетес mellitus-a
- обољења мокраћних путева
И купање у минералној води има значајне користи, а користи се код:
- запаљенског реуматизма
- екстраартикуларног реуматизма
- дегенеративног реуматизама
У бањи се третирају и:
- реконвалесценти
- постреуматска стања
- лакши облици хипертензије и срчаних обољења
- психички заморени
- неурастеније
- анемије
- неспецифична плућна оболења (астма, цистична фиброза)
- хронична обољења и стања женских органа
У Буковичкој бањи доступни су и бројни други третмани попут термотерапије, кинезитерапије, механотерапије, акупунктуре, лимфне дренаже.
Шта посетити у близини Буковичке бање?
Поред парка и уживања у третманима у Специјалној болници, постоји низ дестинација које ће употпунити ваше путовање. Готово сви се налазе на само пар километара од центра.
Зато немојте да пропустите обилазак:
- Орашца
- Пећине Рисовача
- Планине Букуље
- Језера Гараши