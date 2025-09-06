clear sky
20°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИМА ВОДУ КОЈА ЛЕЧИ, ПАРК КОЈИ ИНСПИРИШЕ И ИСТОРИЈУ КОЈА ФАСЦИНИРА Ова бања у Србији је скривени рај – ево зашто је посебна!

06.09.2025. 09:06 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.kurir.rs/Dnevnik
Коментари (0)
1
Фото: Canva/ Ilustracija

Ова бања важи за једну од најлепших у Србији.

Поред лековите воде и третмана, позната је и по бројним локалитетима и велелепном парку са богатом историјом.

Уколико одлучите да посетите Буковичку бању, готово је немогуће да пропустите парк који је идеалан за одмор, опуштање и подсећање на нашу историју.

Парк Буковичке бање је један од најлепших у земљи
Буковичка бања има један од најлепших паркова у Србији који датира још из 1849. године. Одликује га нестварна природа, леје цвећа, дрвореди, као и велики број скулптура – углавном бисте српских владара.

Парк се простире на површини од преко 22 хектара, а датира још из 1849. године када су обележене прве стазе, засађено дрвеће, уређен извор и купатило Талпара. Након само пар година, парк је потпуно уређен – стазе, дрвореди и цветњаци, као и купатило Ђулара оплеменили су један од најлепших паркова у Србији.

За време владавине кнеза Михаила Обреновића Буковичка бања је постала једно од најбоље уређених балнеотуристичких насеља.

Током 1933/34. године Старо здање, Ново здање и парк су преуређени, а проналазак термалног извора 1935. године довео је до изградње модерног топлог купатила, отвореног базена са минералном водом, хотела Шумадија и рекаптажу извора Ђулара и Талпара.

Старо здање
У парку Буковичке бање налази се и Старо здање, велелепни пример архитектуре српског романтизма. Почео је да га гради кнез Михаило Обреновић још давне 1865. године као летњу резиденцију династије и скупштински дом.

Од 1966. године парк под Букуљом постаје амбијент највеће збирке скулптура у слободном простору и може се поредити са неколико чувених светских паркова скулптуре, у Сполету, Отерлоу у Холандији или Хјустону и Форверту у Тексасу.

Бања је позната и по изузетно лековитој води
Буковичка бања је позната по лековитој минералној води која се користи лечење у Специјалној болници за рехабилитацију "Буковичка бања" заједно са глином која има бројна благотворна дејства по здравље. Минерална вода из Буковичке бање сврстана је у ред најпознатијих европских и светских алкално-угљено киселих вода које имају благотворно дејство на организам.

Пијење лековите воде из бање користи се код:

  • обољења и стања хепатобилијарног тракта
  • гастроинтестиналног тракта
  • диабетес mellitus-a
  • обољења мокраћних путева

И купање у минералној води има значајне користи, а користи се код:

  • запаљенског реуматизма
  • екстраартикуларног реуматизма
  • дегенеративног реуматизама

У бањи се третирају и:

  • реконвалесценти
  • постреуматска стања
  • лакши облици хипертензије и срчаних обољења
  • психички заморени
  • неурастеније
  • анемије
  • неспецифична плућна оболења (астма, цистична фиброза)
  • хронична обољења и стања женских органа


У Буковичкој бањи доступни су и бројни други третмани попут термотерапије, кинезитерапије, механотерапије, акупунктуре, лимфне дренаже.

Шта посетити у близини Буковичке бање?
Поред парка и уживања у третманима у Специјалној болници, постоји низ дестинација које ће употпунити ваше путовање. Готово сви се налазе на само пар километара од центра.

Зато немојте да пропустите обилазак:

  • Орашца
  • Пећине Рисовача
  • Планине Букуље
  • Језера Гараши

biznis.kurir.rs

бања Србија
Извор:
biznis.kurir.rs/Dnevnik
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај