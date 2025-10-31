overcast clouds
18°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИМАЈУ 30+, АЛИ И ДАЉЕ ЖИВЕ КОД МАМЕ И ТАТЕ „Кад добијају хотел са пет звездица, зашто би се осамосталили”, указује педагог

31.10.2025. 09:26 09:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
дом
Фото: Pexels, Pixabay

Педагог Биљана Грбовић доводи у питање зрелост младих и начин на који одрастају, а за РТС је рекла како у Србији није проблем менталитет, већ стихијско родитељство и живљење по неком узору који уопште нисмо промислили.

У Београду живи више од 145.000 младих људи старости од 20 до 34 године. Више од половине њих, преко 60 одсто, живи и даље са родитељима. Сваки трећи млади човек у Београду који има од 30 до 34 године живи са родитељима, односно више од 100.000 њих.

Биљана Грбовић, педагог и саветник за родитеље, доводи у питање зрелост младих и начин на који одрастају, али и начин на који се у друштву дефинишу младост и детињство. Према њеној оцени, главни узрок се заправо не крије толико у финансијама, већ је суштина у бежању од одговорности, самосталности, преузимању обавеза.

dom
Фото: Pixabay

Другачије je у сеоским и градским срединама, јер се из руралних средина одлази због школовања или посла, али из градских средина данас млади немају потребу за тим. Грешка је што је код родитеља тако удобно и ушушкано, а не треба да буде, истиче Грбовићева, али напомиње да дете треба да буде заштићено.

Проблем је што родитељи не осамостаљују децу и и младе.

И онда ми имамо младе људе од 20-30 година који живе код родитеља као деца. А они заправо могу, иако им финансије не дозвољавају или нека ситуација, да живе зрело, иако су код родитеља. Али је проблем што ми њих тако ушушкавамо, штитимо, угађамо и они просто живе у хотелу са пет звездица, иако имају 30 година. И зато им се не одлази истиче Грбовићева.

породично становање 30 година самостални живот
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај