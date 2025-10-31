ИМАЈУ 30+, АЛИ И ДАЉЕ ЖИВЕ КОД МАМЕ И ТАТЕ „Кад добијају хотел са пет звездица, зашто би се осамосталили”, указује педагог
Педагог Биљана Грбовић доводи у питање зрелост младих и начин на који одрастају, а за РТС је рекла како у Србији није проблем менталитет, већ стихијско родитељство и живљење по неком узору који уопште нисмо промислили.
У Београду живи више од 145.000 младих људи старости од 20 до 34 године. Више од половине њих, преко 60 одсто, живи и даље са родитељима. Сваки трећи млади човек у Београду који има од 30 до 34 године живи са родитељима, односно више од 100.000 њих.
Биљана Грбовић, педагог и саветник за родитеље, доводи у питање зрелост младих и начин на који одрастају, али и начин на који се у друштву дефинишу младост и детињство. Према њеној оцени, главни узрок се заправо не крије толико у финансијама, већ је суштина у бежању од одговорности, самосталности, преузимању обавеза.
Другачије je у сеоским и градским срединама, јер се из руралних средина одлази због школовања или посла, али из градских средина данас млади немају потребу за тим. Грешка је што је код родитеља тако удобно и ушушкано, а не треба да буде, истиче Грбовићева, али напомиње да дете треба да буде заштићено.
Проблем је што родитељи не осамостаљују децу и и младе.
– И онда ми имамо младе људе од 20-30 година који живе код родитеља као деца. А они заправо могу, иако им финансије не дозвољавају или нека ситуација, да живе зрело, иако су код родитеља. Али је проблем што ми њих тако ушушкавамо, штитимо, угађамо и они просто живе у хотелу са пет звездица, иако имају 30 година. И зато им се не одлази – истиче Грбовићева.