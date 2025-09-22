Информација о вансудском поравнању
Овим Путем објављујемо вансудско поравнање закључеано дана 19. Септемба 20205. године између поверилаца Александра Панџића и Ивана Мошоринског и дужника главног и одговорног уредника листа Дневник Наде Вујовић, Дневник Војводина Пресса и главног уредника портала дневник.рс Стефана Копривице.
ВАНСУДСКО ПОРАВНАЊЕ
Закључено дана 19.09.2025. године у Новом Саду, између:
ПОВЕРИОЦИ:
-
АЛЕКСАНДАР ПАНЏИЋ, кога по пуномоћју заступа Марко Пекић, адвокат у Новом Саду
-
ИВАН МОШОРИНСКИ, кога по пуномоћју заступа Марко Пекић, адвокат у Новом Саду
1. Нада Вујовић, главни уредник у тренутку објављивања чланка медија -ДНЕВНИК на интернет адреси www.dnevnik.rs, коју по пуномоћју заступа
Маријана Сунајко, адвокат у Новом Саду
2. DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, NOVI SAD, издавач медија ДНЕВНИК на
интернет адреси https://www.dnevnik.rs , ca седиштем у Новом Саду, чији је законски заступник директор Снежана Милановић, коју по пуномоћју заступа Маријана Сунајко, адвокат у Новом Саду
3. Стефан Копривица, главни уредник медија -ДНЕВНИК на интернет
адреси www.dnevnik.rs , кога по пуномоћју заступа Маријана Сунајко, адвокат у Новом Саду,
у даљем тексту повериоци и дужници: потписници поравнања, и то на следећи начин:
Члан 1.
Потписници поравнања претходно изјављују да пред Вишим судом у Београду воде париични поступак под посл. бр. ПЗ 894/24, а ради накнаде штете због објављеног чланка
на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, дана 24.09.2024, године под насловом „СКАНДАЛ У СВЕТУ РУКОМЕТА двојица српских судија ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАНИ, ево о коме се ради“, те да на овај начин, мирним путем, регулишу сва међусобна потраживања настала по истом основу.
Члан 2.
Овим поравнањем, потписници поравнања су договорили следеће:
ОБАВЕЗУЈУ СЕ дужници: Нада Вујовић, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs и DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, NOVI SAD, издавач медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, са седиштем у Новом Саду, чији је законски заступник директор Снежана Милановић, да повериоцу АЛЕКСАНДРУ ПАНЏИЋУ, на име накнаде нематеријалне штете у виду претрпљених душевних болова:
-
због повреде части и угледа, настале објављивањем нетачних информација у тексту под насловом: „СКАНДАЛ У СВЕТУ РУКОМЕТА Двојица српских судија ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАНИ, ево о коме се ради“ од дана 24.09.2024. године, СОЛИДАРНО исплате новчани износ у висини од 125.000,00 динара на његов текући рачун, ca законском затезном каматом на овај износ почев од истека осмог дана од дана закључења вансудског поравнања, па до коначне исплате, а све у року од 8 дана од дана закључења вансудског поравнања.
ОБАВЕЗУЈУ СЕ дужници: Нада Вујовић, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs и DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, NOVI SAD, издавач медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, са седиштем у Новом Саду, чији је законски заступник директор Снежана Милановић, да повериоцу ИВАНУ МОШОРИНСКОМ, на име накнаде нематеријалне штете у виду претрпљених душевних болова:
-
због повреде части и угледа, настале објављивањем нетачних информација у тексту под насловом: „СКАНДАЛ У СВЕТУ РУКОМЕТА Двојица српских судија ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАНИ ево о коме се ради“ од дана 24,09.2024. године, СОЛИДАРНО исплате новчани износ у висини од 125.000,00 динара на његов текући рачун, ca законском затезном каматом на овај износ почев од истека осмог дана од дана закључења вансудског поравнања, па до коначне исплате, а све у року од 8 дана од дана закључења вансудског поравнања.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ дужник Стефан Копривица, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интериет адреси https://www.dnevnik.rs, да објави ово вансудско поравнање у целости, без икаквог коментара и без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења истог и то на веб страници медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www,dnevnik.rs, под претњом новчаног кажњавања за сваки дан закашњења у новчаном износу од по 50.000,00 динара са законском затезном каматом на сваки појединачни износ од дана пропуштања, па до исплате.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ дужник Стефан Копривица, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, да са веб странице медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevmk.rs трајно уклони спорни текст са насловом: „СКАНДАЛ У СВЕТУ РУКОМЕТА Двојица српских судија ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАНИ ево о коме се ради“ од дана 24.09.2024. године, а који је доступан путем везе https://www.dnevnik.rs/sport/rukomet/skandal-svetu-rukometa-dvoiica-srpskih-sudiia-dozivotno-suspendovani-evo-kome-radi-2024-09-24 , најкасније у року од 2 (два) дана од дана закључења вансудског поравнања, под претњом новчаног кажњавања за сваки дан закашњења у новчаном износу од по 50.000,00 динара са законском затезном каматом на сваки појединачни износ од дана пропуштања, па до исплате,
ОБАВЕЗУЈУ СЕ дужници: Нада Вујовић, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, NOVI SAD, издавач медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs , са седиштем у Новом Саду, чији је законски заступник директор Снежана Милановић и Стефан Копривица, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs , да повериоцима: АЛЕКСАНДРУ ПАНЏИЋУ и ИВАНУ МОШОРИНСКОМ, СОЛИДАРНО накнаде трошкове досадашњег тока парничног поступка насталих пред Вишим судом у Београду у поступку који се води под посл. бр. ПЗ 894/24 у укупном новчаном износу у висини од 20.250,00 динара на рачун пуномоћника повериоца Марка Пекића, адвоката у Новом Саду, ca законском затезном каматом на овај износ почев од истека осмог дана од дана закључења вансудског поравнања, па до коначне исплате, а све у року од 8 дана од дана закључења вансудског поравнања.
Повериоци изјављују да су постигнутим поравнањем у целости намирени за сву претрпљену штету која је предмет спора који се води пред Вишим судом у Београду, под посл. бр. ПЗ 894/24.године, те да исто неће побијати због заблуде нити било ког другог разлога.
Члан 4.
Повериоци се обавезују да у року од 3 дана након извршене исплате у целости од стране дужника, о закљученом поравнању известе суд, те да се одрекну од тужбеног захтева у целости, у овој правној ствари.
Члан 5.
Потписницима поравнања је ово поравнање прочитано и у целости протумачено, странке су упознате са правним последицама овог поравнања, те су сагласни са свим напред наведеним условима и елементима поравнања, изјављују да поравнање неће побијати због заблуде, принуде нити друге мане воље, те га у знак одобравања својеручно потписују.