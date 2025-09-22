Информација о вансудском поравнању

ОБАВЕЗУЈУ СЕ дужници: Нада Вујовић, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs и DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, NOVI SAD, издавач медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs , са седиштем у Новом Саду, чији је законски заступник директор Снежана Милановић, да повериоцу ИВАНУ МОШОРИНСКОМ, на име накнаде нематеријалне штете у виду претрпљених душевних болова:

због повреде части и угледа, настале објављивањем нетачних информација у тексту под насловом: „СКАНДАЛ У СВЕТУ РУКОМЕТА Двојица српских судија ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАНИ ево о коме се ради“ од дана 24,09.2024. године, СОЛИДАРНО исплате новчани износ у висини од 125.000,00 динара на његов текући рачун, ca законском затезном каматом на овај износ почев од истека осмог дана од дана закључења вансудског поравнања, па до коначне исплате, а све у року од 8 дана од дана закључења вансудског поравнања.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ дужник Стефан Копривица, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интериет адреси https://www.dnevnik.rs, да објави ово вансудско поравнање у целости, без икаквог коментара и без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења истог и то на веб страници медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www,dnevnik.rs, под претњом новчаног кажњавања за сваки дан закашњења у новчаном износу од по 50.000,00 динара са законском затезном каматом на сваки појединачни износ од дана пропуштања, па до исплате.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ дужник Стефан Копривица, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, да са веб странице медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevmk.rs трајно уклони спорни текст са насловом: „СКАНДАЛ У СВЕТУ РУКОМЕТА Двојица српских судија ДОЖИВОТНО СУСПЕНДОВАНИ ево о коме се ради“ од дана 24.09.2024. године, а који је доступан путем везе https://www.dnevnik.rs/sport/rukomet/skandal-svetu-rukometa-dvoiica-srpskih-sudiia-dozivotno-suspendovani-evo-kome-radi-2024-09-24 , најкасније у року од 2 (два) дана од дана закључења вансудског поравнања, под претњом новчаног кажњавања за сваки дан закашњења у новчаном износу од по 50.000,00 динара са законском затезном каматом на сваки појединачни износ од дана пропуштања, па до исплате,

ОБАВЕЗУЈУ СЕ дужници: Нада Вујовић, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs, DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, NOVI SAD, издавач медија ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs , са седиштем у Новом Саду, чији је законски заступник директор Снежана Милановић и Стефан Копривица, главни уредник медија - ДНЕВНИК на интернет адреси https://www.dnevnik.rs , да повериоцима: АЛЕКСАНДРУ ПАНЏИЋУ и ИВАНУ МОШОРИНСКОМ, СОЛИДАРНО накнаде трошкове досадашњег тока парничног поступка насталих пред Вишим судом у Београду у поступку који се води под посл. бр. ПЗ 894/24 у укупном новчаном износу у висини од 20.250,00 динара на рачун пуномоћника повериоца Марка Пекића, адвоката у Новом Саду, ca законском затезном каматом на овај износ почев од истека осмог дана од дана закључења вансудског поравнања, па до коначне исплате, а све у року од 8 дана од дана закључења вансудског поравнања.