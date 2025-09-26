ИНКЛУЗИЈА И ЈЕДНАКОСТ СУ ПРИВИЛЕГИЈА СВАКЕ ОСОБЕ Обележена Међународна недеља глувих и 70 година Савеза у Крушевцу
У Културном центру Крушевца данас је свечано је обележена Међународна недеља глувих особа, Међународни дан знаковног језика, али и велики јубилеј – 70 година постојања и рада Савеза глувих и наглувих Србије.
Догађај је окупио представнике институција, удружења и чланове заједнице, са циљем да се подсети на значај инклузије и равноправности особа са оштећеним слухом.
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, којим руководи Биљана Барошевић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, свакодневно сарађује са Савезом и локалним удружењима, а тренутно је у току и припрема Нацрта закона о централном регистру особа са инвалидитетом.
Реч је о документу који би требало да омогући по први пут јединствену евиденцију особа са инвалидитетом у Србији и тиме обезбеди прецизније планирање мера подршке и инклузије.
Подсећања ради, Република Србија је ратификацијом Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом још 2009. године признала српски знаковни језик као равноправан са српским језиком. Посебан искорак направљен је 2015. године доношењем Закона о употреби знаковног језика.
Значајан допринос инклузији дао је и Национални преводилачки центар за знаковни језик, који од септембра 2021. године ради 24 сата дневно и омогућава глувим и наглувим особама доступност тумача када год им је то потребно.
За рад Савеза глувих и наглувих Србије и удружења у његовом саставу од 2021. године опредељено је више од 118 милиона динара, док је само током 2025. године исплаћено скоро 24 милиона. Министарство за рад и Сектор за заштиту особа са инвалидитетом подржали су и друге приоритетне пројекте удружења, а свечаност у Крушевцу суфинансирана је износом од 227.280 динара.
Обележавање Међународне недеље глувих и 70 година Савеза глувих и наглувих Србије у Крушевцу послало је јасну поруку – инклузија и једнакост нису привилегија, већ право сваке особе.