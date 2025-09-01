clear sky
ИНСПЕКЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА УЉЕ ПОЗНАТОГ ТРАВAРА Пацијенти дигли глас у његову одбрану, кунући се у моћ „чудесне чорбе“

01.09.2025. 16:34 16:36
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
момо
Фото: РИНА

Име чувеног српског травара Момчила Мома Дељанина на стотине људи којима је помогао изговора са посебним поштовањем и захвалношћу.

За њега кажу да је један од последњих великих народних видара и травара који је својим биљем и мелемима спасао животе и продужио дане онима којима је медицина рекла да наде више нема.

Међутим, према речима извора упућених у ситуацију, Мома данас прогони закон, а инспекција Министарства здравља запленила му је све уље добијено из разних трава убраних на планинама од Ртња до Паштрика, Проклетија и Шаре.

Одузето му је све што је годинама стварао, његова драгоцена „чудесна чорба“: уље од педесет и више лековитих трава сакупљених на подбрђу Србије. То уље, за многе последња сламка спаса, данас стоји закључано у неком подруму док стотине невољника моли и вапи за њим каже за РИНУ извор близак Мому травару.

момо
Фото: РИНА

Да овај човек, иако га прате контроверзе, и те како помаже људима, сведоче управо они који су код њега пронашли спас и здравље.

Губила сам вид, нога ми се вукла, канцер је захватио цело тело. Дани су ми били одбројани. Одвели су ме код Моме, у једну малу собу код Цветкове пијаце. Намазао ме је својим уљем. То је болело, горело, отварале су се ране, цурео гној… али ја сам остала жива. Ево ме и данас, међу људима, захваљујући само њему. Молим државу: вратите Мому његово уље. Нико код њега није дошао здрав, него као и јакада је последња нада била угашена, били су спасени каже Драгана.

Позната композиторка и ауторка песме „Не дамо светиње“, Драгана Мирковић, сведочила је да јој је Момин мелем спасао ногу од ампутације:

Већ су ме спремали за операцију, једини спас био је да ми одсеку ногу. А онда је дошао Момин мелем. Вера у Бога и његове траве, то ме је сачувало. Данас сам жива и ходам. Тражим и молим нека се Момчило Дељанин заштити, а не прогони казала је она.

Николић: И ја сам сведок, осетио сам на својој кожи колико је мелем заиста добар

Један од најпознатијих народних репортера у Србији Гвозден Николић недавно је направио репортажу о Дељанину и његовим моћним уљима из трава. Међутим, и сам је имао прилику стицајем околности да му та хладна чорба, како је у шали назвао мелем, зацели поломљени зглоб на нози.

Био сам скептичан, нисам веровао. А онда ми је Мома намазао две брадавице на руци и следећег дана више их није било. После сам поломио скочни зглоб, мука Исусова. Уместо гипса, намазао ми је ногу. Кожу сам скинуо као чарапу, отвориле су се две ране и цурила је течност две недеље, али чудо се десило, после месец дана ја сам играо фудбал. То сам лично доживео и зато тврдим: то није превара, то је нешто што помаже казао је Николић.

Прогони га закон – народ га брани

Пре два месеца инспекција Министарства здравља упала му је у оронулу коћу поред Цветкове пијаце и одузела све залихе уља – преко 100 литара. Кажу да је пријављен због „опекотина“ које је задобио један од пацијената. Али стотине и хиљаде људи дижу глас и потписују петицију: „Вратите Мому његово уље, јер то је наша последња нада. Опекотине су део процеса и нису опасне, у ствари оне су пут до излечења.

– Треба ми три године да поново све направим. Свака травка се бере у своје време: једна у пролеће, друга у јесен. А све су ми узели. Прогони ме закон, а народ ме преклиње да им помогнем. Везаних руку гледам како им нада нестаје. Али шта да радим. Добити тај мелем од уља је процес који траје неколико година каже Дељанин.

На друштвеним мрежама покренута је група „Сви за Мому“. Тамо на стотине људи сведоче о својим искуствима – како их је Дељанин излечио, како их је подигао са самог дна.

Наравно, Министарство здравља и инспекцијски органи дужни су да поштују закон. Међутим, у оваквим приликама треба да озбиљно размотре ситуацију и не повлаче шаблонске потезе. Јер безброј је доказа да је управо то уље изузетно лековито и да се то показало у пракси. То сведоче бројни живи људи који су одавно могли бити покојни.

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
