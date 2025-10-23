overcast clouds
СЛАВИМО СВЕТЕ МУЧЕНИКЕ ЕВЛАМПИЈА И ЕВЛАМПИЈУ Не ваља се свађати, клеветати или мислити зло

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
а
Фото: Pixabay.com

Српска православна црква и њени верници данас славе Свете мученике Евлампија и Евлампију.

Брат и сестра, из Никомидије. У време једног страшног напада на хришћане цара Максимијана неки верни из Никомидије склонили су се из града и сакрили. Млади Евлампије био је послат у град да донесе хлеб. када је ушао у град видео је младић царску наредбу о убијању хришћана, налепљену на зиду, насмејао се тој наредби и поцепао је. Због тога је одмах био изведен пред судију. Када је судија тражио од њега да се одрекне Христа, почео је и Евлампије да тражи од судије, да се он одрекне лажних идола и призна Христа као јединога живога Бога.

Тада је судија наредио па су га тукли дуго док га крв није облила и мучили другим мукама. Када је чула за мучење свог брата девица Евлампија је дотрчала, да и она заједно са братом прими муке за Христа. И њу су тукли док јој крв није кренула на нос и на уста. Потом су их бацили у врелу смолу, па у зажарену пећ, али они су силом крсног знамења и имена Христова учинили огањ безопасним. Најзад су светом Евлампију одсекли главу, а света Евлампија је издахнула пре погубљења. Још је било погубљено 200 хришћана, који су поверовали у Христа када су видели силу и чудеса светог Евлампија и његове сестре. Сви су се увенчали венцима мученичким и прешли у своју небесну бесмртну домовину.

Тропар (глас 4): 

Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше. 

(Telegraf.rs)

Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
