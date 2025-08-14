ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ АПЕЛУЈЕ НА МЛАДЕ ДА СЕ ЗАШТИТЕ НА ВРЕМЕ Само један сексуални однос без заштите може да промени све
Саветовалиште за ХИВ, хепатитисе и друге сексуално преносиве инфекције (СПИ) позива све младе да дођу на бесплатно саветовање о СПИ, сваког радног дана од 7 до 14 часова у соби 54, на другом спрату Института за јавно здравље Војводине.
Могуће је урадити и бесплатно тестирање на ХИВ, хепатитис Б и Ц вирусе, сифилис, а у разговору са саветницима из Саветовалишта и проценити ризик за остале СПИ и одрадити додатна тестирања.
– Све активности у саветовалишту су без заказивања, анонимне, бесплатне, добровољне и поверљиве – кажу из Института за јавно здравље Војводине.
Како напомињу, лето је посебно значајан период за репродуктивно здравље због повећаног ризика од преноса сексуалних инфекција. Случајни сусрети током лета, путовања, изласци, краткотрајне везе, топло време и дружење до касно у ноћ могу допринети повећаном ризику од ступања у незаштићене сексуалне односе или друге врсте понашања којима се повећава могућности преношења ових инфекција, нарочито међу младима.
Стога је посебно важно редовно тестирање на СПИ и коришћење доступних средстава превенције, од вакцинације против хепатитиса Б и ХПВ-а, правилне употребе кондома до преекспозиционе профилаксе против ХИВ-а (ПрЕП).
Према дефиницији СЗО, репродуктивно здравље је стање физичког, менталног и социјалног благостања у свим областима везаним за репродуктивни систем, у свим фазама живота. Репродуктивно здравље подразумева да су људи у могућности да имају задовољавајући и безбедан сексуални живот и способност да имају потомство, као и слободу да одлуче да ли ће га имати, када и колико.
Разлога за проверу има много
Разлози за тестирање су макар и један сексуални однос без кондома, сексуални односи са великим бројем партнера или са особом која је имала сексуалне односе са великим бројем партнера. То такође могу бити и односи под утицајем алкохола и/ или дроге, односи са особом која убризгава дрогу у вену, размењивање игле или прибор за припремање и узимање дроге интравенски.
Сексуално (полно) преносиве инфекције су разноврсна група заразних болести које могу да се пренесу у току сексуалног односа (вагиналног, оралног, аналног) и у великом броју случајева не захватају само полне, већ и удаљене органе.
– Ризик за настанак СПИ може да буде повећан првим сексуалним искуством током адолесценције, а посебно пре 16. године, затим сексуалним искуствима на журкама, са недовољно познатом особом, сексом под утицајем алкохола и дроге, сексуалним искуствима у површним, краткотрајним везама, као и некоришћењем или нередовним коришћењем кондома – кажу у Институту.
Због анатомске незрелости слузнице репродуктивних органа и непотпуне хормонске активности, упални процеси се код младих особа брже развијају и могу бити тежег облика. Касно лечење може довести до тежих компликација (преношење на новорођенче, оштећење тестиса, стерилитет код жена...). Већина сексуално преносивих инфекција је излечива и не оставља последице, али је веома важно да се, уколико дође до појаве знакова инфекције, лечење започне на време.
Превенција и заштита против СПИ подразумева едукацију младих, обавезно коришћење презерватива приликом сваког сексуалног односа, правилан избор сексуалног партнера, стабилна веза и смањење броја сексуалних партнера, одлагање раног почетка активног сексуалног живота, избегавање сексуалних односа под дејством алкохола, психоактивних супстанци (ПАС), вакцинација (против ХПВ-а и хепатитиса Б), као и редовно тестирање на СПИ.