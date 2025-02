ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК Маја Ковачевић изгласана за прву деканку у историји ФПН-а

- Проф. др Маја Ковачевић изабрана је једногласно, гласовима 19 присутних чланова на седници Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду одржаној 6. фебруара 2025. године, и у наредне три године биће на челу наше установе - саопштио је факултет на Инстаграму.



Ковачевић је најавила, како се наводи, да ће у наредне три године приоритети рада нове управе бити стабилност институције, ефикасно управљање и заштита интереса и академског интегритета факултета.

Продекански тим чине проф. др Милош Хрњаз као продекан за студије првог степена високог образовања, проф. др Марко Вековић као продекан за студије другог и трећег степена високог образовања, проф. др Александра Крстић као продеканка за научноистраживачку делатност и проф. др Марко Симендић као продекан за развој.

Њен противкандидат је био Дарко Надић, који тренутно обавља функцију в. д. декана, пише Данас.

Маја Ковачевић је у периоду од 1995. до 2001. године радила као истраживач-сарадник у Институту економских наука у Београду, а 2001. године била је начелник Одељења за Европску унију у Министарству за економске односе са иностранством Савезне Републике Југославије, наводи се.

У периоду од 2001. до 2002. године била је помоћница савезног министра у Министарству за економске односе са иностранством Савезне Републике Југославије, потом од 2003. до 2004. шефица Канцеларије за придруживање Савезне Републике Југославије/Србије и Црне Горе Европској унији, да би прешла на Факултет политчких наука где је најпре обављала послове шефице бироа за међународну сарадњу и и била пројект-менаџер, пише у тексту.

Предаје више предмета из области европских студија: Европске интеграције – развој и проблеми, ЕУ као глобални актер, Савремени европски односи, ЕУ у савременим међународним односима, Право и политика управљања миграцијама и азилом у ЕУ, наводи се на сајту пројекта који води тим Факултета политичких наука nationals.rs.

Њен истраживачки рад је усмерен на области управљања Европском унијом, проширења ЕУ, односа западног Балкана и ЕУ, као и диференциране интеграције. Објавила је више десетина радова и поглавља у монографијама.

Њени новији радови охухватају монографију Европска диференцирана унија (2020), "The EU’s stability-democracy dilemma in the context of the problematic accession of the Western Balkan states", Journal of Contemporary European Studies, 2020 (ко-ауторство са Nicholas Ross Smith-ом и Нином Марковић), као и "EU’s Revised Enlargement Methodology: Emperor’s New Clothes Ас the New Iron Curtain Falls in Europe", International Problems 2022.

